Así puedes liderar un equipo de trabajo remoto en tiempos de covid-19

Los avances en tecnología, globalización, estructuras organizativas y formas de trabajo han permitido que los equipos virtuales o remotos puedan ser una realidad, sin embargo, gestionar talento remotamente requiere un enfoque diferente al presencial.

Lo que significa nuevas metodologías y técnicas de comunicación para obtener lo mejor del otro, al tiempo que optimizar el desempeño organizacional y personal, por ello, el grupo de reclutamiento profesional, Hays México, brindó algunos consejos para conseguir un equipo remoto alineado y fuerte, sobre todo en estos momentos en el que se está enfrentando la pandemia del coronavirus:

1- Una estrategia interna de comunicación clara:

Al administrar trabajadores remotos, es importante que establezcas los mejores canales de comunicación y mantengas una comunicación frecuente con tu equipo. Las conversaciones regulares e inclusivas te permitirán saber cómo se sienten, qué les preocupa, darles soporte emocional, al igual que comunicar objetivos comunes al tiempo que se establecen las habilidades que cada miembro del equipo para contribuir a alcanzarlos.

Así como puede fomentar relaciones de trabajo y abrir líneas de comunicación relacionadas con el trabajo. Por supuesto, esto es algo complicado de replicar, por ejemplo, cuando uno de los miembros del equipo está en México, otro en el Reino Unido y seis más en Estados Unidos. Las llamadas en conferencia brindan la oportunidad de alentar las conversaciones y construir relaciones. También mantén la comunicación estableciendo un chat grupal para compartir éxitos, hacer preguntas y mencionar cambios que surgen en el día a día.

(Foto: Pixabay)

2- Mantener comunicación por correo electrónico:

Esto puede ser una excelente manera de transmitir un mensaje en ciertos casos, por ejemplo, al compartir documentos, videos e imágenes. Además, parte de tu equipo puede estar trabajando en diferentes zonas horarias.

3. Atender las llamadas siempre que sea posible:

Si te resulta difícil encontrar un tiempo de llamada que funcione para todos, usa un asistente de programación automatizado: el software de calendario de correo electrónico puede que integre uno o, alternativamente, prueba Doodle. Cuando programes llamadas, ten en cuenta las diferencias horarias y mantén las llamadas lo más cerca posible del horario de oficina estándar. Si encuentras que es difícil hacerlo para cada miembro del equipo, gira los horarios para asegurarte de que cada trabajador obtenga su horario de conveniencia.

(Foto: Pixabay)

4. Fomentar el intercambio de conocimientos:

Las zonas horarias no serán lo único que variará entre los trabajadores remotos. Considera las diferentes fortalezas y habilidades de tu equipo, e impulsa una cultura de intercambio de conocimientos. El hecho de que no estén todos en la misma sala, no significa que no puedas hacer que uno de tus empleados cree un seminario web, un podcast o un PDF sobre un tema especializado. Esto ayudará a unificar a tu equipo y los alentará a apreciar el valor y el propósito del otro.

5. Se proactivo:

cuando sea posible, organiza sesiones grupales de videoconferencia. Si bien las videollamadas pueden ayudar a mitigar el problema, aún puede ser complicado leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales de las personas, especialmente cuando se tienen en cuenta aspectos como la calidad y el ángulo de la cámara. Por lo tanto, también debes prestar especial atención a las voces de las personas, identificando cualquier cambio en el tono, ritmo, cortando así cualquier problema potencial de raíz.

(María José Pardo)