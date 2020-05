Así prevén sea el regreso de comercios y hoteles a la economía

A días de que México vuelva este primero de junio a la nueva normalidad luego de estar en confinamiento por la pandemia de coronavirus que existe a nivel mundial, el protocolo sanitario que se aplicará en los hoteles y comercios contiene ciertas restricciones para evitar más contagios.

En videoconferencia sobre la presentación de los protocolos sanitarios para el regreso a las actividades, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguró que ha tomado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las secretarías de Salud y de Economía y del IMSS, para garantizar a trabajadores y usuarios espacios libres de contagios y rebrotes.

En el caso de los hoteles su regreso a las operaciones no contempla el regreso de todos los servicios que se ofrecían a los huéspedes, pues la Concanaco dio a conocer diversos lineamientos de interacción con los huéspedes:

1- El valet parking no debe estar en funcionamiento como en muchos hoteles se ofrecía antes del coronavirus.

2- Aumentará la sanitización de áreas que son utilizadas frecuentemente por los clientes e incluso sin importar el horario en que lo solicite un huésped se puede brindar servicio de limpieza de la habitación especialmente para tirar la basura, cambiar toallas y amenidades.

3- Se intensificará la limpieza en áreas de contacto frecuente como cortinas, apagadores, mesas, controles remotos, chapas, teléfonos, tapetes y baños.

4- Los trabajadores de los hoteles deberán de utilizar guantes al momento de cobrar, además de utilizar frecuentemente alcohol en gel y lavarse las manos.

5- Se necesitará quitar mobiliario para mantener sana distancia y buscar certificaciones de desinfección que den garantía a los viajeros.

En cuanto al comercio, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, reconoció que en muchos de los más de cuatro millones 800 mil establecimientos del sector terciario se tendrán que adaptar espacios físicos para evitar la proximidad de los usuarios y las aglomeraciones.

Incluso deberá capacitarse a los trabajadores para que conozcan y adopten los lineamientos, para que ellos mismos extremen precauciones en sus traslados en el transporte público de su casa al centro de trabajo, a fin de evitar rebrotes de la enfermedad.

Por lo que se pretende orientar a sus empresas afiliadas para iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, que será una reapertura gradual, paulatina, ordenada, cauta y segura, con la implementación de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de los trabajadores con énfasis en aquellos que son más vulnerables en caso de contagio del covid-19.

1- Se capacitará a los trabajadores sobre la forma de trabajo, quiénes deberán reportar a los patrones su salud, el trato a los clientes y hasta proveedores.

2- Los restaurantes deberán tener espacios profundamente sanitizados, disminuir el aforo de los usuarios, entre otras precauciones para evitar rebrotes.

3- Las empresas tendrán que establecer procedimientos de prevención y control para evitar contagios de coronavirus a empleados, proveedores y clientes que ingresen a las instalaciones de los establecimientos, así como la activación y aplicación de planes de contingencia, el seguimiento y reporte de las personas sospechosas de haber contraído la enfermedad.

4- Se evitará el hacinamiento en los espacios y garantizar la oferta permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos, establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas.

5- Se incrementará el número de vehículos destinados al transporte de personal, con el fin de reducir el contacto personal y la posibilidad de contagios, manteniendo una sana distancia.

6- Se evitará la realización de reuniones presenciales que no sean indispensables, limitar las interacciones en las filas de pago y en los servicios de transporte, y programar las actividades no laborales a fin de que el horario de entrada y salida de las empresas no concuerde con horas de mayor afluencia de público, entre algunos de los puntos expuestos.

(María José Pardo)