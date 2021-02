Así es como Amazon se convirtió en el recolector de datos que es

“Una base de datos contiene transcripciones de todas las 31 mil 82 interacciones que mi familia ha tenido con la asistente virtual Alexa. También me proporcionaron clips de audio de las grabaciones. Las 48 solicitudes para tocar "Let It Go" muestran la obsesión de mi hija con Frozen, la película de Disney”, escribe Leo Kelion, editor de tecnología de la BBC.