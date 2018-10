Así celebraron Trump, Peña y Trudeau el nuevo acuerdo trilateral

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró hoy que su país llegara a un acuerdo comercial con sus dos socios norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, y que este sea de "ganar-ganar-ganar", como era el objetivo.

Los tres socios anunciaron anoche, después de más de un año de negociación, un nuevo acuerdo comercial trilateral que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).

El canciller mexicano, Luis Videgaray, ya adelantó en las últimas horas del día de ayer que era "una buena noche" para los tres socios, que así renuevan el acuerdo comercial vigente desde 1994.

En un corto mensaje de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que ha sido "un honor y un gusto" trabajar bajo el liderazgo de Peña Nieto y junto con el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, y un "gran equipo negociador mexicano".

Donald Trump

El presidente Donald Trump felicitó hoy a México y Canadá por haber alcanzado un acuerdo "histórico" con el propuesto Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y destacó que unirá a los tres países para competir con el resto del mundo.

"!Felicitaciones a México y Canadá!", escribió en su cuenta de Twitter. "Anoche llegamos a un maravilloso nuevo acuerdo con Canadá, que se unirá al acuerdo ya alcanzado con México... El USMCA es una transacción histórica".

"Será un gran acuerdo para los tres países, resuelve las muchas deficiencias y errores del TLCAN, abre mercados a nuestros granjeros y manufactureros, reduce barreras comerciales para EUA y acerca a las tres Grandes Naciones en competencia conjunta con el resto del mundo", remató.

El propuesto USMCA coronó 14 meses de intensas negociaciones que resultaron primero en un entendimiento bilateral con México y por separado con Canadá, antes de que venciera el plazo para que el acuerdo pudiera ser firmado el 30 de noviembre.

Anoche, la Representación Comercial de la Casa Blanca publicó el texto de los acuerdos con México y Canadá, lo que puso en marcha la cuenta regresiva para la firma por los tres países con el fin de que sea signado por al actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Bajo la Ley de Promoción Comercial (TPA), Estados Unidos debía cumplir con el requisito de la publicación antes de la medianoche del domingo, a fin de que pueda utilizar los beneficios de la llamada "Vía Rápida", que impide al Congreso enmendar el acuerdo alcanzado por el ejecutivo.

Pero el acuerdo sería sometido a voto probablemente hasta la próxima legislatura estadunidense, toda vez que la Casa Blanca debe dar a la Comisión Internacional de Comercio (ITC) un total de 105 para que realice una evaluación del impacto del USMCA sobre la economía estadunidense.

Estados Unidos celebra elecciones legislativas el 6 de noviembre, que pondrán en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Encuestas muestran que los demócratas tienen la posibilidad de arrebatar el control de la Cámara Baja a los republicanos.

En 1993, el presidente Bill Clinton se vio forzado a realizar una alianza entre republicanos y demócratas moderados para aprobar el TLCAN.

La publicación del acuerdo pone en marcha un periodo de 60 días antes de la firma, un paréntesis donde el ejecutivo estadunidense hace consultas con el Congreso y elabora el texto legal que será la base de la iniciativa de ley a ser votada.

Legisladores republicanos habían advertido a la Casa Blanca la importancia de que el acuerdo mantuviera el carácter trilateral del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

La inclusión de último momento de Canadá, complació a legisladores republicanos.

Los demócratas se mostraron más cautelosos. La prueba crucial para el nuevo TLCAN o para cualquier otro nuevo acuerdo comercial es que se pueda cumplir, en especial las promesas de proteger los derechos laborales y el medio ambiente", dijo el senador demócrata Ron Wyden.

El primer ministro Justin Trudeau dijo haber tenido una buena conversación con el presidente Donald Trump.

"(El nuevo acuerdo) va a unir más a nuestras naciones y va a incentivar a la competitividad y prosperidad, generando nuevos trabajos para las personas a lo largo de nuestro continente", dijo el mandatario canadiense.

Good conversation with @RealDonaldTrump this morning – the new #USMCA is going to bring our countries even closer together and enhance competitiveness & prosperity, while creating new jobs for people across our continent: https://t.co/0B0O1r3W3t