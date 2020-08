Así afecta a México y al T-MEC orden de Trump sobre compra de medicina

La orden girada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar prioridad a fabricantes estadounidenses en la compra pública de medicamentos e insumos médicos esenciales por parte de dependencias federales de EU, elimina la cobertura de los capítulos de contrataciones públicas de los tratados de libre comercio, como el T-MEC, y el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los que se suscribe la Unión Americana, advierte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El pasado 6 de agosto Trump emitió la Orden Ejecutiva "Ensuring Essential Medicines, Medical Countermeasures, and Critical Inputs Are Made in the United States" por la que instruye a las dependencias del gobierno federal involucradas en la compra de medicamentos esenciales, medidas médicas de protección e insumos críticos a incrementar las compras de productos nacionales en adquisiciones federales.

¿Qué significa para México?

La exclusión de insumos médicos de las responsabilidades y compromisos comerciales de EU afectará la cobertura otorgada por este país a proveedores mexicanos al amparo del Capítulo 13 – Contratación Pública – del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual establece que en un escenario como este se notificará a México, por escrito, cualquier modificación a su Lista del Anexo 13-A.

Por otra parte EU deberá otorgar a México ajustes compensatorios por el cambio en la cobertura, con el objetivo de mantener el nivel de acceso comparable que existía previo a la modificación.

"De no ser aceptables los ajustes compensatorios propuestos a México, las autoridades mexicanas podrían solicitar un panel al amparo del Capítulo 31 del T-MEC para que éste resuelva sobre la compatibilidad de la exclusión presentada por EE.UU", detalla el organismo presidido por Carlos Salazar Lomelín.

¿Qué productos serán los afectados?

Como se menciona en la propia orden ejecutiva, el universo de medicamentos esenciales, medidas médicas de protección e insumos críticos se determinará por el Comisionado del FDA.

Algunos de los productos mexicanos que podrían ser afectados por esta medida, de acuerdo con las exportaciones registradas en 2019, son equipo médico de protección personal y medicamentos

El año pasado las ventas externas mexicanas de equipo médico de protección ascendieron a 19 mil 563 millones de dólares. EU fue el principal destino con una participación de 93%. En el caso de medicamentos, en ese mismo año, México exportó 388 millones de dólares al mercado estadounidense.