¡Asegura tu bici! no sólo contra robos, también contra accidentes

La Ciudad de México encabezó el ranking de 189 ciudades alrededor del mundo con el mayor congestionamiento vial, según el Índice de Tráfico 2017 de la compañía TomTom.

Ante este escenario, muchas personas han optado por diferentes alternativas de transporte para evitar el uso del automóvil que implica horas de vida perdidas en el tráfico y hacer más rápido sus traslados, por ello la bicicleta se ha convertido en una de esas opciones además de que contribuye a la reducción de contaminación.

Sin embargo, el robo de bicicletas se ha hecho uno de los puntos importantes para considerar esta opción ya que es uno de los problemas más comunes.

"En ese orden tenemos que el robo (a bicicletas) es el principal de los problemas; después van los daños personales como accidentes, y el tercer lugar lo ocupa el daño a terceros, ya sea hacia algún vehículo o peatón", declara Igal Rubinstein, director ejecutivo del bróker 4P/MX.

BAJA CULTURA DE ASEGURAR UNA BICICLETA

Actualmente, el costo de estos productos financieros va de 6,000 a 13,000 pesos anuales.

"Existe una participación debajo de 1% del mercado dentro de este segmento (...) se tiene que trabajar para fortalecer este rubro, ya que no hay una matrícula de este tipo de transporte (bicicletas) para definir una estrategia", indica Rubinstein y remarca que aún existen retos para el sector de seguros en este tipo de transporte.

Sólo 2.7% de la población ocupa la bicicleta como medio de transporte para trasladarse a su centro de trabajo, ubicándola por debajo de otros medios como automóvil y transporte público según arrojó la Encuesta Origen-Destino 2017 (EOD) de la Zona Metropolitana del Valle de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

LOS PUNTOS QUE DEBE DE TOMAR EN CUENTA PARA CONTRATAR UN SEGURO:

Algunas aseguradoras calculan el valor con el que la asegurarán por medio de dos factores: el valor de la factura de la bicicleta y su antigüedad.

Es importante que conozca las coberturas que puede contener el seguro que contrata. Ya sea por daños materiales durante la transportación de la bicicleta, robo de la misma, daños a terceros (responsabilidad civil), gastos médicos por accidente, así como fallecimiento accidental durante su uso.

También es importante que el usuario conozca los factores a tomar en cuenta válida la póliza en caso de algún siniestro

"La lección que me queda es que debemos tomar precauciones y buscar la forma de garantizar nuestra seguridad, tanto la integridad física como la de nuestras bicicletas, pues al contar con diferentes opciones a nuestro alcance, muchos no tomamos la seriedad al tema o no le damos la importancia a este tipo de productos", manifestó Igal Rubinstein.

Actualmente, la bicicleta es el sistema de transporte más económico. Si haces uso del transporte intermodal para ir a tu trabajo, incluyendo la bici, puedes ahorrarte aproximadamente $8 diarios, $160 al mes y casi $2,000 al año.

Revisa aquí las aseguradoras que recomienda la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

