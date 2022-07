Arturo Herrera está de regreso, y esto es lo que sabemos

El 9 de junio de 2021 mediante un video transmitido desde Palacio Nacional , el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propondría a Arturo Herrera para relevar a Alejandro Díaz de León. Ese mismo día, el Ejecutivo federal dio a conocer que Rogelio Ramírez de la O sería el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda.

El 13 de julio, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el nombramiento de Herrera y se había previsto que en los días siguientes a la recepción de la propuesta fuera citado el economista para comparecer ante los legisladores, para dar paso a la aprobación de su nombramiento. Sin embargo, este escenario nunca ocurrió.

Después del trago amargo, Arturo Herrera Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se integró como como nuevo director global de Gobierno en el Banco Mundial.

"Es un honor estar de vuelta en el Banco Mundial como Director Global de Gobernanza. Espero trabajar con un grupo increíble de colegas durante tiempos difíciles. La pandemia, la inflación y la guerra contra Ucrania establecen un contexto complejo en la lucha contra la pobreza extrema y un mundo más equitativo", escribió el exfuncionario federal en su cuenta de Twitter.

Con ello, Herrera Gutiérrez regresa a la actividad bancaria internacional. El nombramiento en el ente internacional se hizo público desde mayo pasado y formalizó este 1 de julio.

El ex funcionario ya había colaborado en el Banco Mundial. De 2010 a 2018, desempeñó varios cargos y en su última posición fue responsable de la Unidad de Gobernanza para el sudeste asiático.

En diciembre de 2018 fue designado como secretario de la SCHP, tras la dimisión de Carlos Manuel Urzúa. En esa dependencia ocupó previamente posiciones tanto en la dirección general de Asuntos Hacendarios Internacionales como en la dirección general de Planeación Hacendaria.

En julio de 2021 dejó el cargo y fue sustituido por Rogelio Ramírez de la O cuando se perfilaba como el candidato del presidente López Obrador para el cargo de gobernador de Banxico.

