Arturo Elías Ayub recuerda cuando pudo invertir en Snapchat y no quiso

"Me he equivocado en negociaciones, me he equivocado en inversiones, me he equivocado en entrarle a negocios equivocados y me he equivocado en no entrarle a negocios muy buenos. En mi libro 'El Negociador' viene una anécdota de cuando me invitaron a participar en una aplicación de fotos, un chavo que estaba empezándola y yo le dije: 'Esto es igual a Instagram y estás pidiendo un dineral para que yo entre a esto' y resultó que hoy esa aplicación se llama Snapchat", contó su experiencia el extiburón.