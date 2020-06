Aprueba STPS sólo 42 por ciento de nuevas empresas esenciales

Una empresa no permitió la inspección. Foto de la web

Un 42 por ciento de las empresas de minería, construcción e industria automotriz, consideradas como actividad esencial reiniciaron actividades, luego de cumplir con los protocolos para evitar los contagios por covid-19, informó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Durante la mañanera, la funcionaria detalló que 34 por ciento de dichas empresas no ha comenzado a operar, 16 por ciento se encontró cerrada, 0.30 por ciento no permitió la visita y 1.82 por ciento inició actividades pero no cumple con las medidas sanitarias.

Empresas incumplidas

Entre las empresas que incumplieron con las medidas se encuentra East Lake, en Tijuana, quien pidió autorización al IMSS señalando que estaba relacionada con la minería y se detectó que la actividad real es la fabricación de artículos para fiestas y por ello se inició el proceso sancionador, informó Alcalde Luján.

Mientras que la empresa Resortes y Partes S.A. de C.V., que se dedica a resortes para vehículos, no permitió la inspección, y en Promotoría Habitat de Victoria se detectó que no implementó los protocolos para iniciar actividades.

Alcalde Luján comentó que el IMSS informa diariamente a la dependencia que encabeza sobre las empresas donde se ha detectado un número elevado por incapacidades, por lo que 80 centros de trabajo ubicados en el Valle de México y Baja California. Tabasco, Guerrero y Chiapas tendrán visitas por el incremento de casos.





Con información de Milenio

(Karla Alva)