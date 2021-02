Aprende a aprovechar tu tarjeta de crédito sin que sea clonada

Durante esta pandemia, una de las ventajas de tener una tarjeta de crédito es realizar transacciones sin la necesidad de acudir físicamente a una tienda para guardar el distanciamientos social recomendado, además de evitar el uso de efectivo -señalado como un posible foco de transmisión del nuevo coronavirus-, entre otras. Sin embargo, conlleva también muchas responsabilidades para evitar que tu tarjeta sea clonada, por lo que en La Silla Rota te damos unos tips para que aproveches este servicio.

La clave de un manejo exitoso de una tarjeta de crédito es el aprender a administrarse, para ello, según el portal Mi Bolsillo se recomienda:

1.- Saber cuánto te cobran por comisión. Cada banco ofrece diferentes planes que puedes revisar para saber cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades.

2.- Aprovecha los beneficios. Los planes de las instituciones bancarias ofrecen distintos beneficios por la contratación de una tarjeta de crédito, como meses sin intereses y descuentos. En algunas se tiene que acumular puntos intercambiables por distintas ofertas.

3.- No te deshagas de ella. A pesar de que no la utilices mucho o la veas como una preocupación más, no es necesario que la canceles, la clave es no endeudarte de más planificar mejor tus gastos.

4.- Aprende tu capacidad de endeudamiento. La diferencia entre tus ingresos y los gastos fijos que tienes que hacer, es el margen de efectivo que tienes disponible y calcula si está dentro de tus posibilidades aquella u otra compra.

5.- Siempre recuerda tu fecha de corte. Desde el día uno que retrasas el pago de tu tarjeta comienzan a cobrarse los intereses. Es importante para construir un buen historial crediticio que posteriormente te ayude a conseguir el crédito para una casa, un auto, u otras posibilidades.





QUE NO TE CLONEN LA TARJETA

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) recomienda que si acostumbras a pagar con tu tarjeta de crédito en gasolineras, restaurantes o tiendas de autoservicio, debes tener cuidado en caso de quien te atiende necesite salir de tu vista porque no tienen terminal inalámbrica.

Advierte sobre el uso de un skimmer para clonar tu tarjeta.

Para evitarlo:

1.- Solicita que te cobren en tu lugar o acude con el empleado hasta el lugar donde está la terminal.

2.- Nunca compartas tu NIP de seguridad con un tercero, debes ser tú quien lo teclee para autorizar la transacción

3.- No prestes tu tarjeta

4.- Cuando te regresen tu plástico, verifica que se trata de tu tarjeta y revisa el ticket de compra