Apagones, la punta del iceberg de la crisis del sector eléctrico y enérgico

Los apagones en todo el país de las últimas horas constituyen un momento culminante de la profunda crisis en el sector eléctrico y enérgico por la falta de una visión integral, un ambiente de incertidumbre en las inversiones y la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.

Expertos coinciden en que el gobierno de México enfrentará desafíos preocupantes en términos eléctricos y energéticos para este año.

Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía dijo: "En México, es y será la última llamada energética que tendremos para poder enmendar el camino hacia a donde tenemos que transitar. El 15 de febrero del 2021, ha quedado demostrado nuestra codependencia energética a mercados internacionales y regionales, por escenario del desabasto de gas natural, para poder incorporar la generación de energía en el mercado mexicano".

Destacó que el problema de esta crisis energética no es dejar de producir electricidad, si no contar con la materia prima para generarla, y hoy día es el gas natural.

"Hay que entender, el crudo no aumentará su demanda en el mundo, mantendrá, y a partir del 2030, será importante tener una buena producción gas natural propia", dijo.

El gas es estratégico para la generación de electricidad mediante ciclo combinado. México hoy está en jaque pues deberemos de pagar más por oferta y demanda, en los próximos dos lustros ante la falta de autonomía de producción.

Para el especialista, la única forma de tener un gas seco, y con la calidad necesaria para producirlo, es en la Cuenca de Burgos. "Este campo llegó a producir más de 1,600 millones de pies cúbicos de gas diarios y hoy menos de 600 millones", lo que hace urgente que las iniciativas de ley introducida en el senado sobre la reducción del DUC, y la carga fiscal para el gas no asociado, sean aprobadas, no con el fin de fortalecer a Pemex, si no dar la base para la nación en el poder tener el gas suficiente para el futuro".

"Producir gas natural en el activo de Producción Reynosa es estratégico, no invertir en producir gas vulnera nuestra soberanía", afirmó.

Arturo Carranza, analista del sector energético dijo que el gobierno y las autoridades energéticas pudieron haber tomado mejores acciones para afrontar mejor estas crisis: buscar la diversificación de energías permite depender menos del gas natural, por ejemplo.

"En esta administración se han detenido proyectos e inversiones en ampliar capacidad de almacenamiento de gas natural útil para evitar crisis", dijo.

Pech explicó que la dependencia de más de 60% de la generación eléctrica a un solo combustible: el gas natural, implica un riesgo, que con el marco legal vigente puede reducirse de manera muy significativa, incluyendo a los privados en actividades que el gobierno no pretende modificar, como la generación distribuida y medidas de eficiencia energética.

Según la CFE en 4 días la afectación fue de 20 mil millones de pesos en pérdida por el precio del gas natural. "La cuenca de Burgos el presupuesto 2021, es de alrededor de 4 mil millones de pesos. Cuentas que pueden ayudar, a tomar una decisión para el país, y para el gas natural".

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre los países con alta dependencia externa de gas natural, México es el que depende en mayor proporción de un solo país.

Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, superior al 90%, ninguno de ellos importa más del 52% de un solo país; las importaciones de Estados Unidos significan más del 90% de las importaciones totales.

El gas natural no significa más de 45% de la generación eléctrica en ninguno de los países importadores. En México, 54% de la electricidad se genera a partir de Gas Natural; esto gracias a la conversión de plantas de generación con combustóleo por gas natural.

Ramsés Pech cuestionó: "por qué no invertir en la cuenca de Burgos en las formaciones convencionales y no convencionales. Recordando que en México no tenemos a donde almacenar el gas, así como sale a superficie de los pozos, y lo que llega de ductos es utilizado, sin mencionar lo que quemas ante la falta de infraestructura para poder ser enviado a otras regiones.

Sin almacenamiento y producción de gas, dependeremos cada día más del mercado de internación, donde nuestra balanza comercial incluirá a la gasolina, diésel, gas natural en corto plazo, siendo este último de mayor importancia ante ser una energía primaria que influye en todas nuestras actividades en función del consumo de la electricidad.

Gonzalo Monroy, experto en energía, ha explicado en su red social de Twitter: "México no cuenta con almacenamiento de gas natural, solo cuenta con el que llega por los ductos... El costo de generación; además, en la Ciudad de México se iba a hacer un proyecto para generar electricidad de la basura que genera la ciudad. Se ganaba por ambos lados: deshacerte de la basura y producir electricidad, pero no prosperó.

Destacó: "No es el carbón. Es el viento, el sol, los nuevos combustibles que alimentan a los países y México tiene de sobra de estos recursos. México es y será renovable".

Apenas la semana pasada, la firma de riesgo Fitch Ratings dijo que los cambios en las reglas de operación del sector energético han generado incertidumbre que podría dañar el atractivo de México para los inversionistas, en un momento en que el país requiere inversión privada considerable para adaptarse al crecimiento de demanda eléctrica y evitar la presión financiera sobre la CFE.

Al respecto, los especialistas coinciden en que, "La incertidumbre regulatoria ahuyenta y hace menos atractivo a México como destino de inversión".

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía anunció este miércoles el proyecto con el que a más tardar en ocho meses se instalarán 18 megawatts de capacidad instalada mediante un techo fotovoltaico en la Central de Abastos de la Ciudad de México, con un costo de 400 millones de pesos, con lo que el gobierno federal en coordinación con el de la ciudad de México construirá el techo solar más grande del planeta dentro de una ciudad.

DEFIENDEN REFINERÍA

Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha la polémica construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, apelando a la seguridad energética y al autoabastecimiento.

"La construcción de la refinería de Dos Bocas, proyecto que procesará 340 mil barriles por día, obedece a la política de autoabastecimiento para reforzar su seguridad energética, a través del incremento de la producción de combustibles, tal como lo hacen otros países", dijo Nahle en octubre pasado.

Dio como referencia que "China es autosuficiente, tiene 179 refinerías; India también es autosuficiente al 100 % y tiene 24 refinerías, entre ellas la más grande del mundo; Estados Unidos tiene 135 refinerías; España es autosuficiente con el 99 % con 11 refinerías; Francia, con el 97 % y ocho refinerías. México solo tiene un 23 % con seis refinerías.

EN AGOSTO, AMLO BUSCABA VENDER GAS EXCEDENTE

El presidente López Obrador aseguró el 10 de agosto pasado que debido a las reservas sobrantes de gas, México analizaba vender el excedente de este recurso a países de Asia.

Desde Palacio Nacional, en una de sus conferencias matutinas, el mandatario acusó a administraciones pasadas de comprar gas "al por mayor, por el negocio", y dijo que este no se requeriría sino hasta dentro de 30 años.

Aseguró que una empresa llamada Sempra y con sede en Ensenada había solicitado un permiso para vender gas a Japón, "pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los yaquis, entonces queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir a Asia y que no nos cueste a nosotros", dijo AMLO hace cinco meses.

UNO DE LOS PORQUÉS DE LA REFORMA

El Acuerdo para Garantizar la eficiencia, la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, política suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), privilegia la generación de plantas de quema de combustibles como termoeléctricas convencionales a base de combustóleo de la CF.

El combustóleo es un residuo del petróleo que se obtiene de la refinación. Es el combustible más pesado y se usa para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Es pesado y cargado de tóxicos, principalmente azufre.

Pemex produce alrededor de 125 mil 733 barriles diarios de combustóleo y coloca en mercados apenas 53 mil barriles por día. Es decir, coloca apenas 43% de su producción de combustóleo, una caída de 24% en su venta. Así, la petrolera se queda con más de 72 mil barriles. Como es un hidrocarburo muy contaminante cada vez carece más de mercados para venderse.

Ante esa problemática, Pemex necesita vender su excedente, colocarlo en las plantas de CFE. Actualmente sólo tres refinerías del país utilizan combustóleo: Cadereyta, Minatitlán y Madero.





















