"Antes el dinero rendía más", lamentan los Reyes Magos

Ser rey mago no es una tarea fácil. Los niños dejan sus cartitas en el arbolito o en su zapato con la ilusión de que les traigan, en muchas ocasiones, las listas interminables de juguetes que piden, pero ya no es como hace un par de años; ahora esas listas incluyen peticiones de artículos tecnológicos que ponen en aprietos los bolsillos de Melchor, Gaspar y Baltazar.

Yaretzi, niña de 12 años, ha pedido en su cartita una tablet (la que le gustó vale 5 mil pesos), un X box (6 mil 500 pesos), unas barbies (500 pesos) y ropa (mil pesos). Asegura que este año pedirá pocas cosas porque ya está grande y hay más niños chiquitos a los que los reyes les deben dar prioridad.

En gasto aproximados, los Reyes Magos estarían pagando una cantidad de 13 mil pesos sólo para cumplir con toda la lista de juguetes de Yaretzi (el monto total sólo es un aproximado, los precios varían según los modelos de los productos y la cantidad).

En entrevista con LA SILLA ROTA, el rey mago Melchor comenta que hará lo posible por llevarle lo que pide pero "este año han tenido muchos gastos y esta complicada la situación. Ahora los niños ya no piden juguetes, piden tecnología, piden smartphones, tablets, consolas o juguetes más caros que no son tan accesibles. Antes sólo eran muñecas o carritos pero ahora todos los niños quieren juguetes que son más caros".

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó una derrama económica por 17 mil 70 millones de pesos (MDP) en el país con motivo del Día de Reyes, en donde destaca el avance en la preferencia de artículos electrónicos.

El presidente del organismo privado, José Manuel López Campos, expuso que el creciente uso de tecnologías entre niños y jóvenes es una tendencia consolidada en el mundo y en México.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad (53.9%) de los menores de entre seis y 11 años utiliza internet regularmente, mientras que en adolescentes de 12 y 17 años la proporción alcanza 85.9 por ciento. Esto fomenta el uso de juguetes electrónicos con acceso a la web.

Por ejemplo, hay un juguete en el mercado que se llama Boxer robot, un simpático robot que tiene un particular sentido del humor. De él puedes descargar su app y encontrar una variedad que juegos que incluye. Este juguete tiene un precio que oscila entre los mil y 2 mil 500 pesos en el mercado.

La derrama económica de los juguetes electrónicos mantiene el liderazgo desde hace muchos años ya que son los regalos más solicitados por la niñez mexicana.

"ES MEJOR ADQUIRIR LOS JUGUETES EN CENTROS COMERCIALES QUE EN MERCADOS"

El rey mago Baltazar comenta que prefiere adquirir sus regalos en tiendas departamentales o de autoservicio "hay que cazar precios, a veces hay juguetes que cuando ya se acerca la fecha los rebajan pero hay otros que no, o simplemente no los encuentras. Ahorita por ejemplo, un ´Hatchimals Baby´ está en mil 900 pesos. Los juguetes que están de moda son los que llegan a ser los más caros".

Asegura que prefiere adquirir los juguetes en tiendas de autoservicios que en mercados ambulantes porque no siempre salen tan buenos, además de que "son más caros y no siempre hay una seguridad en la garantía. En las tiendas sí y también se pueden adquirir a meses sin intereses".

Este año estima desembolsar unos 7 mil pesos en juguetes para un par de niñas, una de cinco y otra no tan niña de 16 años a quien por su edad, sólo le llevarán ropa.

A otros pequeñines de 6 y 7 años también les llevarán juguetes caros. "Hemos aprovechado el buen fin y ahí adquirimos dos consolas que tenían descuento, sólo de juguetes para ellos dos llevamos una cuenta de 11 mil pesos".

"EL DINERO DE ANTES ALCANZABA MÁS QUE EL DE HOY"

El rey mago Gaspar asegura que a pesar de que son magos no todos los juguetes los pueden crear con mágica. Llevan muchos años dando felicidad a los niños, pero reconoce que "20 años atrás el dinero rendía más, mil pesos antes era mucho y lo más que llegaban a gastar en una pareja de hermanitos eran casi 5 mil pesos. Eso era para los dos y les iba muy bien. Lo más caro eran las pistas eléctricas de carritos, cochecitos a control remoto o muñequitas que hablaban o tenían algún aparato electrónico que a lo mucho costaban 850 pesos".

"Lo más caro que llegamos a llevar en esas épocas eran televisiones o consolas de videojuegos, en ese entonces no estaba tan en auge el internet y los niños pedían más juguetes que evidentemente no tenían nada que ver con la tecnología", recuerda.

Pero al igual que los gustos de los menores cambian, la industria del juguete debe de evolucionar y con ella sus precios.

"En la industria del juguete, si no innovas en una temporada, en un año desaparece tu empresa porque los juguetes ya no duran como antes, que durante cinco o seis años vendías la misma muñeca o el mismo juguete. Hoy ya no, hoy lo vendes tres meses y tienes que estar preparado con el siguiente y el siguiente. Esta debe ser una industria muy proactiva", señaló Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

Los productos más vendidos en el ramo son aquellos que cuentan con una licencia comercial, es decir, un permiso para reproducir una imagen de un personaje de películas o series de televisión. "Los juguetes de personajes que tienen una historia detrás son los que más se venden. Cuando sale una película, de ocho a 10 semanas esos juguetes tienen una venta muy alta, llegan a su pico y después de este tiempo las ventas bajan a un 10%", explicó.

La asociación juguetera espera que la temporada que termina el 10 de enero impulse el cierre anual con un crecimiento de alrededor de 4%, con respecto a los poco más de 2 mil 700 millones de dólares alcanzados en 2017.

En México la venta de juguetes genera un valor de mercado de 2 mil 800 millones de dólares anualmente. México se ha caracterizado por ser un país con gran impulso y actividad en esta industria, existen cerca de 200 empresas en el sector juguetero.

