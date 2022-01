“Ando de chofer porque no hay qué vender”; crisis en el sector automovilístico

La falta de chips para automóviles nuevos que ha retrasado su producción ha causado un efecto dominó, ya que, al demorarse hasta 4 meses para ser entregados, personas que en un principio se interesan en modelos nuevos y que dieron su enganche, al paso de las semanas piden se les regrese su dinero.

Eso provoca que los agentes de ventas se queden sin sus comisiones por la venta de unidades, y algunos de ellos han debido renunciar, como Ricardo, quien convirtió su unidad en un taxi de aplicación.

“Como estaba bajo una comisión, al no tener ventas, no tener que comisionar pues no llevaba ingresos a casa y renuncié para buscar otras alternativas de trabajo, por eso ahora ando en Uber”, dice a La Silla Rota.

Roberto Salas Corrales, coordinador de Ingeniería Mecánica en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Tijuana, explicó que la falta de estos chips –cuyo término en la industria es semiconductores– no se debe a un desabasto, propiamente, sino a una reorganización del mercado y a una producción que no puede aumentarse.

En varias agencias del Valle de México se registran pocos modelos de coches. (Foto: Fernanda García)

Estos chips, según detalló el experto a La Silla Rota, en 2021 se utilizaron para máquinas que limpian el aire en espacios cerrados, termómetros para medir la temperatura corporal y en circuitos cerrados de hospitales, donde se ampliaron las zonas de triage respiratorio, todo debido a la pandemia de covid-19.

“La misma producción se dio, pero no en los tiempos que antes eran contemplados. Además, la demanda aumentó, de diferentes semiconductores, ahí fue donde tuvimos un problema mundial, no por procesos de manufactura, sino por las cadenas de abastecimiento”.

En la industria automotriz, estos chips o semiconductores se utilizan para los climas y para la ventilación automática, también, para advertir la temperatura del automóvil, incluso, para las pantallas táctiles de algunos modelos nuevos, que requieren sensor de temperatura.

CARESTÍA PEGA A SEMINUEVOS Y NUEVOS

El problema es tal que incluso ha impactado en la venta de autos seminuevos, pues al no haber vehículos nuevos, los clientes no quieren soltar sus autos usados, pero en buenas condiciones y, si lo hacen, es a un precio más alto.

“Es cierto que los clientes no quieren dejar sus autos seminuevos, los pocos que los dejan para comprar uno nuevo y que se esperen el tiempo que se deben esperar, al revenderlo se vuelve muy caro, entonces el tema de compra y venta de seminuevo está complicado”, dijo el testimonio entrevistado.

En una agencia de Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México, un modelo no está en exhibición, así que quien esté interesado en recoger la promoción de su compra tiene que imaginarla. Se trata de la camioneta Chevrolet Captiva 2022.

Al preguntar a un agente de ventas por la poderosa y estética camioneta, cuyo costo rebasa los 400 mil pesos, lo primero que contesta es “no la tenemos en físico”. Paso seguido, pregunta al potencial cliente cuál versión quiere, si la Intermedia o la Premier, que tiene quemacocos panorámico.

Al preguntarle los precios de cada una, responde que hay una diferencia de alrededor de 20 mil pesos entre la primera y la segunda. Pero, mientras la primera se entrega en mes y medio, la Premier tarda el doble, 3 meses, aunque hay gente que ya lleva ya 4 meses esperando.

Ese no es el único inconveniente. Los planes de financiamiento que parten de un enganche para pagar a plazos la camioneta –que no se puede ver físicamente–, pueden cambiar. Este mes no hay comisión por mensualidad. Pero para el otro puede incluirse y aumentar.

Las agencias no presentaron las mismas promociones que en inviernos pasados. (Foto: Fernanda García)

Además, mientras no llegue y se entregue la camioneta, el plan puede actualizarse, aunque aclara que está la opción de que, si ya no le conviene al cliente, se le devuelve el dinero del enganche. Para este mes, con un enganche de 100 mil pesos y el resto a 36 meses, el monto de la mensualidad es de 14 mil pesos, más 9 mil de seguro.

¿POR QUÉ LOS AUTOMÓVILES?

De acuerdo con Roberto Salas Corrales, de CETYS Tijuana, los automóviles son la industria de transporte más afectada por la nueva distribución de semiconductores ya que son la que más vende en menor tiempo. El especialista explicó a La Silla Rota que no se construyen con la misma frecuencia aviones y barcos, incluso tráileres o automotores de carga terrestre, como sí automóviles de uso individual.

Además, en las cadenas de distribución influyen cuatro factores que no pueden eludirse. El primero de ellos es la investigación sobre semiconductores, que se vio limitada por el confinamiento; pues varios centros de investigación sobre éstos se cerraron.

Expertos aseguran que en 2022 continuará la afectación por la falta de chips o semiconductores

Otro factor que impacta en la falta de chips para automóviles es el diseño automotriz, pues no es viable –según explicó el especialista– sacar un modelo nuevo con menor tecnología al anterior. Ejemplificó con un modelo 2021 que incluye regulación automática de la temperatura interna del coche, un modelo 2022 no podría no traer ese beneficio.

“En medio de la crisis se habló, en algún momento, de quitarle tecnología los automóviles para hacer que esa escasez de equipamiento se pueda subsanar de alguna forma. Pero ¿se imaginaron un modelo 2022 menos tecnológico? Muchos de esos avances tecnológicos llegaron para quedarse”.

Un tercer punto que apuntaló la crisis en el sector fueron los procesos de manufactura de los semiconductores, si bien no se produjeron menos –afirmó Salas Corrales– tampoco se produjeron más, ni en el mismo periodo de tiempo, mientras la demanda aumentó de manera considerable y a la brevedad.

Un cuarto punto que afectó la distribución de chips fue la disponibilidad de algunos materiales, que se vio afectada porque éstos no son materiales de procesos estandarizados (como el acero y el plástico), sino que en varias partes del mundo ni siquiera cuentan con ley de regulación o normas oficiales que permitiera su manufactura.

Ricardo, el testimonio de esta historia, recuerda que los agentes de ventas, como era él hasta septiembre del 2021, obtienen ganancias por comisiones por unidad vendida, fue ante la imposibilidad de ganar un solo peso que decidió renunciar, pues se estaba quedando con muchas deudas y sin dinero para comer.

“Los vendedores están bajo una comisión, si no venden no ganan nada. No sé actualmente cuál tarde más, cuando aún estaba ahí eran las camionetas. Con la aplicación no me quejo, sale para la gasolina y para comer, pero hay que invertir entre 10 y 12 horas al día, los 7 días de la semana”, concluye.

acz