Amazon Prime Video se suma al entretenimiento de Izzi

izzi , el operador de telecomunicaciones de Grupo Televisa, informó en un comunicado que los suscriptores de izzitv, izzitv Smart e izzi go que tengan cuenta con Amazon Prime Video podrán acceder de una forma muy sencilla a esta plataforma, ya sea desde su dispositivo mo´vil o computadora, debido a que la plataforma de streaming se ha integrado al menú de izzi.

Con esta nueva función, se permite a los suscriptores de izzi ingresar de una manera muy fácil a los contenidos que ofrece la plataforma de streaming desde el menu´ de entretenimiento sin tener que entrar y salir de la aplicacio´n para ver las producciones originales, series y peli´culas que ésta ofrece.

Dentro del catálogo que brinda Amazon Prime Video destacan importantes estrenos, grandes producciones y series locales como "De viaje con los Derbez", "El juego de las llaves", y las ganadoras al Daytime Emmy: "Pan y Circo" y "LOL: Last One Laughing", adema´s de Amazon Originals como "The Boys", "The Marvelous Mrs. Maisel" o "Evangelion".

Cabe señalar que, de acuerdo con el "Índice de velocidad ISP" de Netflix publicado el pasado mes de septiembre, izzi cumplió un año seguido, y sin interrupciones, como la mejor conexio´n de banda ancha para ver contenidos de dicha plataforma de streaming en México.

Esto garantiza a los clientes de izzi la mejor conexión para disfrutar de los mejores contenidos por internet.

Con esta nueva funcionalidad, izzi continúa ofreciendo a sus clientes una amplia gama de paquetes y beneficios en el último año. Se destacan los acuerdos realizados con Disney+, HBO Max, Star+, entre muchos otros, y la llegada de los servicios de la empresa de telecomunicaciones a plazas tan importantes como Guadalajara, Durango y Toluca, entregando así una oferta muy completa a sus suscriptores para tener el mejor entretenimiento a través de un mismo operador.

cj