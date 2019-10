Altos precios están alejando a los mexicanos de la TV de paga, advierte IFT

El 60% de las personas no cuenta con televisión de paga por los altos precios, indicó la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del IFT.

De los encuestados, 31% informaron que no contratan el servicio de paga porque no ven televisión, 7% porque los canales abiertos son suficientes; 6% porque consumen contenidos por internet; 4% debido a que no existen proveedores que los convenzan, mientras que el 1% porque no hay servicio en su localidad.

Pese a los motivos que dieron los encuestados para no tener contratada algún servicio de TV de paga, cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mostraron que el índice de precios del servicio de televisión restringida subió 15.3% desde la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2013.

Sin embargo, es Televisa quien cuenta con más de 60% del mercado de televisión de paga y no está regulada.

"El problema no es que Televisa sea dominante, es dominante porque no hay competencia", comentó Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law.

En México hay una situación grave en el segmento de televisión restringida que no sólo tiene que ver con que Telmex no pueda ofrecer el servicio, por ejemplo en el caso de América Móvil tiene una regulación que no le permite ofrecer televisión de paga y por otro lado los gigantes internacionales como AT&T y Telefónica no quieren hacer las inversiones ni abrir el mercado.

"Están tratando a México (AT&T y Telefónica) como un mercado de segunda porque tienen televisión en sus países sede, en América Latina y sólo en México no,", subrayó.

En contraste, la encuesta evidenció que 38% de los que tienen el servicio de televisión de paga lo contrató para tener más opciones de contenidos y canales, 19% porque puede tener internet, televisión y telefonía con un mismo proveedor mientras que 16% dijo que no recibe o cuenta con mala señal de televisión abierta.

