Algunos aceites vegetales que te venden son adulterados: Profeco te dice cuáles

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la Revista del Consumidor revela que hay al menos ocho marcas de aceite para cocinar que afirman ser de origen vegetal pero que en realidad se encuentran adulteradas.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor puso a prueba diversas marcas gourmet de aceite vegetal y se encontraron diversas anomalías en algunos productos.

Es por ello que la Profeco inició en el presente año 23 procedimientos por faltas a la ley en contra de aceites por falta o incumplimiento de la norma.

Aceite para cocinar adulterado

El aceite para cocinar de origen vegetal es obtenido a partir de semillas u otras partes de plantas. Está compuesto de ácidos grasos de diferentes tipos cuya proporción y diferentes características son las que le dan las propiedades a la gran variedad de estos productos.

Para detectar productos que no cumplen con esas características, Profeco analizó 32 productos de aceites para cocinar de origen vegetal: 9 de aguacate, 14 de ajonjolí, 2 de cacahuate y 7 de uva.

Se analizó su calidad a través de una evaluación a la información de los etiquetados de cada producto, del contenido neto, del perfil de ácidos grasos y de los índices de peróxido que determinan la oxidación inicial de un aceite antes de que se haga rancio.

También se determinó la cantidad de ácidos grasos libres, expresados en ácido oleico, que en conjunto con el índice de peróxidos puede indicar cuál es la tendencia a la rancidez.

Marcas adulteradas

Tras un análisis exhaustivo con 3,288 pruebas, se detectaron ocho marcas de aceite para cocinar de origen vegetal que no son auténticos, es decir, que están adulterados.

Las marcas son:

1. San Lucas- Aceite de pepita de uva de 500 ml (No son puros porque contienen otro tipo de aceites)

2. CATE de mi corazón- Aceite de aguacate mediterráneo de 250 ml (No contiene toda la información requerida por la NOM-051-SCFI/ SSA1-2010 para la tabla nutrimental y el etiquetado. No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

3. AVOCARE- Aceite de aguacate 100% de origen natural de 250 ml (No demuestra Uso símbolo NONGMO. No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

4. CATE de mi corazón- Aceite de aguacate de 250 mil y 500 ml (No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

5. SAN LUCAS- Aceite de aguacate extra virgen gourmet de 500 ml (No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

6. KAPORO- Aceite ajonjolí Blend de 190 ml (No indica leyendas de conservación, no presenta tabla nutrimental y el etiquetado frontal nutrimental no lo presenta como indica la NOM051-SCFI/SSA1-2010. No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

7. FOREWAY SESAME EXPERT- Aceite de ajonjolí de 185 ml (No presenta información nutrimental como indica la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

8. KUM CHUM- Aceite de ajonjolí prensado e frío de 248 ml (No indica leyendas de conservación y no presenta tabla nutrimental y el etiquetado frontal nutrimental no lo presenta como indica la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. No son puros porque contienen otros tipos de aceites)

Estas marcas mostraron tendencia a volverse rancios y a cambiar su sabor al estar en contacto con el calor, especialmente los aceites de aguacate, ajonjolí, cacahuate y uva.

También mostraron tendencia al envejecimiento por efecto de la luz y el aire.

Todos los productos con falta o incumplimiento fueron sujetos a procedimiento por infracción a la ley y están en proceso de la sanción que en su caso corresponda.

JGM