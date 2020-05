Alertan vulnerabilidad económica en personas con discapacidad

Siempre he dependido de mis trabajos por fuera. Ahorita estoy viviendo de lo que tengo ahorrado, pero no sé si mis ahorros vayan a ser suficientes para lo que dure esta cuarentena. Algunos alumnos han aceptado tomar clases de violín en línea y eso me mantiene activo. La discriminación de la gente siempre ha sido un problema, desde que nadie respeta los lugares para discapacitados hasta injusticias laborales, como cuando el manager de Bronco no quiso que tocara con ellos en el Auditorio Nacional sólo por mi condición física