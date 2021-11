Al SAT, mejor tenlo de amigo y cuéntale todo... o irá contra ti

Cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, no sólo evitará que tengamos problemas, sino también puede ayudar a nuestro bolsillo.

Expedir comprobantes fiscales.

El incumpliendo de tus obligaciones fiscales también puede repercutir en otras áreas como tu historial crediticio o ser incluido en la lista de incumplidos del SAT.

Obligaciones fiscales

-Llevar contabilidad.

-Presentar declaraciones

-Pagos mensuales

-Declaración Anual.

Las multas que impone el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando no se presenta algún aviso ante el RFC, cuando no atiende oportunamente los requerimientos de obligaciones, cuando no presenta una declaración fiscal, etc., es decir, por infracciones de carácter formal, que no implican la omisión en el pago contribuciones; como las siguientes:

-Multa por no presentar declaraciones, solicitudes o avisos a requerimiento de la autoridad.

-Multa por no haber presentado las declaraciones o avisos habiendo ya transcurrido el plazo que señala el requerimiento de la autoridad, o bien, por presentar las declaraciones o avisos una vez transcurrido dicho plazo.

-Multa por no proporcionar información solicitada por la autoridad fiscal.

-Multa por no llevar o no proporcionar la contabilidad.

-Multa por la no expedición de comprobantes fiscales.

Si haces esto, te cae el SAT

-Recibes depósitos en tu cuenta y no pagas impuestos

-Usar tu tarjeta de crédito sin reportar ingresos

-Tus gastos siempre son mayores a tus ingresos declarados

-No das de alta tu negocio y estás recibiendo ingresos

cj