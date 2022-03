"Ahorré por meses para irme de viaje, ya tenía la maleta hecha, pero me timaron"

Guadalupe compró un viaje a Nueva York "baratísimo" algo así como $5 mil pesos. La sugerencia de comprarlo a través de redes sociales provino de una "amiga". ¿Qué podía salir mal?

"Un día una chica con la que llevaba años de amistad-"Ivette"- me comentó que había una página muy confiable y económica para comprar vuelos. La idea era viajar a Nueva York, con otra amiga, que viajaría por temas de trabajo, y yo aprovecharía para turistear y "Tania" se integraría una vez realizara sus actividades.

En una ocasión "Ivette llegó a decirme que era necesario transferir los $5mil en ese momento para que me respetaran el precio, lo cual hice de inmediato". Una vez hecho, me "quedé tranquila" y pasó el tiempo, el cual me dediqué a ahorrar para no irme tan limitada de recursos.

Sin embargo, pasó el tiempo y llegada la fecha del viaje, "una noche antes yo no había recibido ninguna información". "Mandé un correo y solicité mi número de reservación para hacer el check-in", pero nada. "Se suponía yo debía salir en el primer vuelo de la mañana siguiente".

En un inicio no pensé que había algo malo, pero conforme pasaron las horas comencé a preocuparme. "Recibí un correo que me decía que en breve me compartirían el itinerario de vuelo". "Comencé a sentirme nerviosa, pero "Ivette" me dijo que no había nada de qué preocuparme, que alistara mi equipaje", dijo.

Sin embargo, pasaron las horas y nada llegó, "me traían con correos que en una hora, que en dos, incluso, en uno me decían que para cuando me despertara para ir rumbo al aeropuerto estaría la información en mi bandeja de entrada". "Me quedé con la maleta hecha, perdí $5 mil y las ganas de conocer Nueva York".

"No se compra en redes sociales"

El lunes comenzó el Operativo Semana Santa 2022 de vigilancia y verificación a giros comerciales del sector turismo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recordó a la población el riesgo de adquirir paquetes a través de redes sociales como Facebook, pues en 100% de estos supuestos viajes son casos de fraude.

"Los viajes no se compran en redes sociales, se compran en plataformas especializadas, de preferencia directamente de los mismos proveedores", dijo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. Además, advirtió que comprar en redes sociales, "es como comprar en un crucero en cualquier semáforo en la calle, donde das la vuelta a la cuadra y ya no está el pseudo proveedor", dijo la dependencia en un comunicado.

También, aprovechó el evento para pedir a los consumidores no dejarse engañar. "No hay súper ofertas, nadie puede viajar con cien pesos a Cancún, ni siquiera a Xochimilco", comentó.

El turismo se reactiva en México pero las súper ofertas de viajes en redes sociales son una alerta de fraude

Sin embargo, el procurador destacó que gracias al esfuerzo de empresas y eslabones del sector turismo (aerolíneas, autotransporte, hoteles, agencias de viajes, tiempos compartidos, restaurantes, bares, balnearios, parques de diversiones y todo en torno al tema de esta temporada), "México está nuevamente en pie".

