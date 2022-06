¿Afectarán las minusvalías tu ahorro para el retiro?

El contexto global ha afectado la economía, incluyendo las Afores. Esto puede causar incertidumbre y muchas preguntas acerca de cómo se ve afectado su retiro.

Las Afores administran los recursos de los trabajadores mexicanos y tienen el dinero invertido en distintos instrumentos como bonos gubernamentales, acciones mexicanas e internacionales. En épocas como esta las fluctuaciones en la economía suelen registrarse caídas de valor que se ven reflejadas en minusvalías en el saldo de tu Afore.

Por lo general las Afores generan plusvalía, por eso es alarmante cuando se registra una minusvalía, es decir una disminución en el valor del activo. Es importante no confundir las minusvalías con pérdidas, ya que las minusvalías sólo reflejan lo inestables que fueron los mercados durante algún periodo que puede ser temporal sin implicar que a largo plazo la inversión disminuya.

Se debe tener en consideración que estas son inversiones a largo plazo, y aunque el valor de la inversión pueda cambiar con el tiempo, la tendencia siempre será al alza y con el propósito de que genere ganancia.

Es por ello que lo más importante en este momento es que no cunda el pánico y no se lleven a cabo decisiones precipitadas como retirar tu dinero o cambiar de Afore. En realidad las minusvalías son naturales y no afectan tu retiro a largo plazo, pero tomar una mala decisión o no ser asesorado por especialistas puede provocar que éstas se vuelvan pérdidas o que afecten tu jubilación.