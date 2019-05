Aeromar y el temor de acabar como otras famosas aerolíneas que quebraron

REDACCIÓN 15/05/2019 03:16 p.m.

Luego de que se diera a conocer que la aerolínea mexicana Aeromar se encuentra en quiebra técnica, los trabajadores buscan rescatar a la compañía aérea, con el objetivo de evitar otro caso como el de Mexicana de Aviación.

"Estamos en una tarea de rescate, la empresa no ha logrado una inyección de capital lo suficientemente fuerte para que pueda continuar prestando un servicio que se requiere", mencionó el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Mauricio Aguilera.

Por ello, se reunirán con autoridades de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Trabajo y Previsión Social, y Gobernación, para buscar una solución, continuar con la operación de la línea aérea y mantener mil 110 empleos.

Vamos a estar con el Gobierno Federal para que, en afán de sus atribuciones y facultades, de conformidad a la ley de Aviación Civil, pueda junto con Aspa, entrar al rescate de una gran empresa de aviación, estamos dispuestos a agotar hasta el último esfuerzo

Reiteró que el problema de fondo de Aeromar es la situación operativa y financiera, así como la falta de interés por parte de la dirección y administración de la aerolínea en acciones concretas para que puedan salir del boquete económico.

Aseguró que la compañía tiene un adeudo con ASPA por 10 millones de pesos, derivado de conceptos de previsión social al total de los pilotos.

Sobre una inversión de Synery Group anunciada en 2016 por 100 millones de dólares con una participación de 25 por ciento de las acciones, interés que aumentó 49 por ciento, mencionó que ésta no se ha concretado.

No hay claridad en una inversión real, que pueda inyectarle capacidad financiera para que eleve su operatividad. Requerimos la intervención del Gobierno Federal para no dejar morir a la empresa, que prácticamente está en una quiebra técnica

De no llegar a un rescate, puntualizó Aguilera, que se perderá la conectividad en rutas regionales en las que sólo opera Aeromar como Manzanillo o Lázaro Cárdenas.

Aunque Aeromar cuenta con 32 años en el mercado, laboran 110 pilotos y 200 sobrecargos, siendo un total de mil 100 empleos, existen otras famosas aerolíneas con un número mayor de personal que también quebraron en México.

Tal es el caso de TAESA, Aviacsa, Aerocalifornia y Mexicana de aviación, mismas que desaparecieron junto a otras 16 aerolíneas dentro del periodo de 1995 a 2015, debido al deterioro de su liquidez ante la crisis recurrente en México y el mundo.

Así como por los altos niveles de deuda, problemas para cumplir con la concesión otorgado por la DGAC y la intensa competencia reflejada en la guerra de tarifas.

Provocando la aparición de nuevas empresas de bajo costo: Interjet, Volaris y VivaAerobus.

