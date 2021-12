¿Adiós a los romeritos? Inflación dispara el precio de las cenas navideñas

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio de mercado de lo que se podrían gastar los mexicanos en el Maratón Guadalupe–Candelaria 2021, temporada de reuniones, posadas y jolgorios.

En este año, estas festividades incrementarán su precio respecto al 2020 hasta en un 27.24%, pasando de los $6,287 pesos a los $8,000 promedio, considerando convivios hasta de 10 personas, obviamente sin contar los regalos y juguetes.

"Está en juego la salud psicoemocional de la población, la covid, para todo fin práctico, no es otra cosa que el Grinch al robarnos dos navidades consecutivas. Es tiempo hoy que no ha quedado claro si habrá o no una cuarta ola pandémica, cuando ya flota en el ambiente una nueva cepa, la africana (Ómicron), que vuelve a tambalear a los gobiernos, a hacerlos dubitativos, obligándolos a mandar mensajes encontrados. Por un lado, dicen que no será tan letal como la variante Delta, al igual que se lanza a defender la eficacia de las vacunas; sin embargo, a la vez admiten la necesidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

"Tanto el encarecimiento de la vida como la incertidumbre sanitaria que aún vivimos están presentes en la conciencia colectiva del país, provocando un temor fundado. El dinero no alcanza y los alimentos y servicios cada día son más caros. La gente lo sabe, porque lo sufre, pero la nacionalidad mexicana es estoica, además de alegre", mencionó Rivera.