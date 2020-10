¿A qué se refiere Carstens cuando habla de una nueva cara económica?

El exgobernador del Banco de México (Banxico) y actual gerente general del Banco Internacional de Pagos (BIS), Agustín Carstens, advierte que el coronavirus vino a cambiar la cara de la economía a nivel mundial.

¿A QUÉ SE REFIERE?

El exbanquero central advirtió que muchos sectores que han sufrido afectaciones por la pandemia no van a poder recuperarse y las acciones de los gobiernos no evitarán las bancarrotas, principalmente porque la economía ya cambió y la cara económica también; es decir, muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse porque va haber otra forma distinta de viajar, de trabajar, de ir de compras y todo ello complicado aún más por la revolución digital.

"Hay mucha innovación en comercio electrónico que es cada vez más importante así que muchas tiendas sencillamente no van a sobrevivir, yo creo que podemos decir, podemos pensar que deberíamos de estar preparados, veremos mayores dificultades a futuro", expuso.

Al participar en la 13 edición de la Conferencia Internacional de Banca, Carstens explicó que se verán mayores dificultades hacia el futuro, con cambios profundos en la economía por la contingencia sanitaria

Carstens explicó que ante la innovación para mantener algunas actividades económicas, la transformación hará inevitable el cierre de negocios.

"Ha sido un año muy emocionante para los bancos centrales. No lo habíamos planificado, pero durante este año, reaccionaron muy rápido y de forma decisiva ante la crisis y la pandemia"

Reconoció que al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más, por lo que no se podrán prevenir el incremento de bancarrotas, añadió.

ADVIERTE MÁS AJUSTES Y QUIEBRAS

Carstens Carstens advirtió que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos y la política va a tener que evolucionar, va a tener que ayudar a las personas para que se facilite esta reasignación de recursos.

"Según siga alentándose la economía, siga la crisis, seguramente veremos más problemas de solvencia en el futuro y en cuanto a riesgo soberano", apuntó.

Carstens consideró que la reacción de los bancos centrales para enfrentar la crisis por la pandemia ha sido rápida y eficiente, y la política monetaria esencial para evitar un enorme shock en el sector y una crisis financiera.