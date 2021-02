"A mí también me despidieron del trabajo por enamorarme"

Siempre se ha dicho que por cuestiones profesionales y de ética no es recomendable que dos personas que sean compañeros de trabajo sostengan una relación amorosa; sin embargo, en ocasiones a veces es inevitables ocultar los sentimientos que sientes por alguien, aunque no sea lo correcto.

Precisamente eso le pasó al ahora empresario australiano Gary Lyon, quien se enamoró de una compañera, lo que le costó su puesto de gerente mientras que ella era una subalterna.

Fue extraño que hubiese perdido su puesto de alta gerencia por salir con una subalterna

A pesar de ello, hasta el momento todo ha salido bien, pues él lleva 12 años de casado con Tamra por 12 años y tiene una hija de 11 años, Charlotte.

Actualmente, Lyon y su esposa administran su propia empresa en Brisbane y él asegura que estaría perfectamente de acuerdo si dos de sus empleados se enamoraran.

No me molestaría en lo absoluto, siempre y cuando no afecte su trabajo

Historia de amor

Él era gerente de operaciones de una firma fabricante de puertas y ventanas. Conoció a su esposa cuando ella se integró a su equipo como coordinadora de proyectos. Tras tres o cuatro meses, empezaron su relación durante un evento de la oficina.

En ese momento, él tenía 41 años y ella era 14 años menor. Al principio mantuvieron su relación en secreto pero, finalmente, dejaron saber que eran pareja.

Después de que salieran juntos como pareja como unos tres meses, Gary Lyon fue llamado ante la directiva y, según subraya, "cayó el hacha".

Perdió su empleo pero ella retuvo el suyo.

Lyon decidió contar su historia a la BBC después de leer la noticia de que McDonald's había despedido a su director ejecutivo, Steve Easterbrook, porque había tenido una relación amorosa con una empleada.

Caso McDonald’s

Easterbrook mantuvo una relación con una empleada y aunque la relación sentimental había sido consensuada, éste violó la política de la compañía con su accionar, por lo que se tomó la decisión de despedirlo.

La junta de directores del gigante de la comida rápida votó a favor de la partida de Easterbrook el viernes después de una revisión, pero la noticia se dio a conocer este domingo.

A través de un correo electrónico al personal, el ahora exdirector británico reconoció la relación y dijo que fue un error.

"Teniendo en cuenta los valores de la empresa, estoy de acuerdo con la junta que es hora de que siga adelante", dijo tras anunciar que dejaría la compañía.

Casos en México

En una encuesta realizada por el portal de empleo Trabajando.com entre mexicanos, 84 por ciento afirmó que no tiene, ni jamás tendría un romance en la oficina, mientras que 7 por ciento no la tiene, pero no le importaría tenerla, 6 por ciento sí la tiene y aún continúa el romance y 3 por ciento sí lo tiene y no oculta u ocultó la relación.

Según la encuesta del portal, en 64 por ciento de las empresas no están permitidos, 13 por ciento de los trabajadores no sabe cuál es la política de su empleador, en 13 por ciento si están permitidos y 10 por ciento de los encuestados no tienen trabajo actualmente.

