¿A meses o de contado; cómo usaré mejor mi aguinaldo?

El aguinaldo que se otorga a los trabajadores durante diciembre, así como otro tipo de bonos, es uno de los ingresos extra que nos pueden salvar de las deudas o bien, es aprovechado para salir de todos los gastos que la temporada de fin de año representa, entre cenas, reuniones y regalos.

Por ello, en La Silla Rota te ofrecemos una serie de recomendaciones para que tu aguinaldo no te hierva en las manos:

NO TE ENDEUDES

Lo primero que debes tomar en cuenta y debe ser en todo momento, es no gastar en cosas que se encuentran fuera de tus capacidades económicas.

Al reconocer ello, será más fácil saber qué es lo que puedes pagar con una tarjeta de crédito y cuándo es mejor que lo hagas en efectivo.

El fin último es contar con finanzas personales sanas.

TARJETA DE CRÉDITO

En estas fechas, al comprar a crédito se pueden generar algunos beneficios como usuario de una institución bancaria, tales como la generación de historial crediticio con un buen manejo de cuenta.

Así podrías evitar endeudarte con una compra de alta suma o aprovechar las promociones de meses sin intereses, descuentos y preventas.

Entre los riesgos del uso de la tarjeta de crédito siempre estará el cobro de comisiones o hasta costo por anualidad.

Por ello es necesario una disciplina financiera que se ajuste al presupuesto mensual que hagas de tu cartera.

EFECTIVO

La ventaja del dinero físico es que no te endeudas, no afectas tu presupuesto ni desequilibras tus finanzas personales, entre otros factores, por que no se cobran intereses.

En adición, se pueden aplicar ofertas especiales en la compra de ciertos productos, además de que te olvidas de tener que pagar a tiempo el recibo del banco.

Sin embargo, es difícil establecer un control o registro de los gastos generados, además de que no existe la posibilidad de acceder a beneficios adicionales que ciertas instituciones financieras llegan a ofrecer.

Con información de El Financiero

djh