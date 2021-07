A la hora de viajar, este es el nuevo seguro que debes contratar

Debido a la "nueva normalidad" y los riesgos de contraer la covid-19 que puede suponer que viajar, las compañías aseguradoras han optado por incluir una nueva cobertura dentro de sus pólizas de viaje para dar mayor certidumbre a los viajeros y protegerlos ante cualquier eventualidad.

Además, cada vez más naciones piden como requisito obligatorio a sus visitantes una póliza de protección con cobertura covid-19 para poder ingresar al país en cuestión.

Este tipo de protección se puede encontrar con diferentes precios y tipos de contratación en el mercado, algunas aseguradoras ofrecen esta póliza desde 1,250 pesos por cada semana en que el asegurado esté de viaje; mientras que otras ofrecen el paquete básico completo hasta en 30,000 pesos.

Por ejemplo, de acuerdo con la agencia de viajes, Allianz Travel, los precios también pueden variar si se contrata un plan anual o solamente por el periodo que dure el viaje. En el caso de esta compañía ofrece asistencia en un plan anual por 2,852 pesos que incluye 12 viajes al año, ya sean nacionales o internacionales, o asistencias para viajes de uno a cuatro días con precios que van desde 296 hasta 1,138 pesos.

Como parte de la oferta de dicha empresa, todos los productos de asistencia para viajes de placer y negocios, incluyen cobertura ante epidemias y pandemias , como: asistencia médica por accidente o enfermedad grave; brinda servicios médicos si contraes la covid-19 o cualquier enfermedad considerada como epidemia o pandemia durante tu viaje. Cubre los gastos médicos en los que incurras para tu atención, servicios y materiales médicos y quirúrgicos, así como los honorarios médicos".

Cancelación de Viaje. Si por contraer covid o cualquier enfermedad epidémica o pandémica, el usuario no realiza su viaje, se devuelven los gastos no utilizados en tu viaje, como transportación, hospedaje y paquetes turísticos contratados y no utilizados, es decir, cancelados al 100% sin posibilidad de uso posterior.

PAÍSES CON SEGURO

Hay países que exigen la contratación de un seguro de viaje con coberturas de asistencia médica y repatriación para poder entrar en su territorio. Además, cada estado o grupo de ellos imponen una serie de condiciones a estas pólizas.

Pero, además, debido a la actual evolución de la pandemia de coronavirus, cada vez son más lo países que obligan a contratar seguro:

Seguro de viaje a Argentina

Entre los requisitos que deberán cumplir las personas autorizadas a ingresar a Argentina, está el contratar previamente al viaje un seguro médico de viaje que comprenda prestaciones de ingreso y aislamiento por COVID-19.

Seguro de viaje a Arabia Saudí

Todos aquellos viajeros no residentes que viajen a Arabia Saudí deberán ostentar un seguro médico que cubra los costes por covid-19

Seguro de viaje a Israel

Los viajeros autorizados a entrar en Israel deberán estar en posesión de un seguro médico de viaje que deberá cubrir tratamiento contra el coronavirus de ser ello necesario.

Seguro de viaje para Cuba

Para poder entrar en Cuba, es obligatorio estar en posesión de una póliza de seguro de viaje con cobertura médica y gastos derivados de una posible infección por covid-19, expedida por entidades aseguradoras reconocidas en Cuba.

¿Qué es un seguro de viajero?

El Seguro de Viaje te protege en tu viaje nacional, dándote asistencia y cobertura en los diferentes destinos que visites en la República Mexicana. Contamos con asistencia médica, cancelación e interrupción de viaje, pérdida o demora de equipaje entre otros beneficios.

Los seguros de Viaje cubren las incidencias que se puedan sufrir a lo largo de un viaje, desde su anulación hasta la pérdida de equipaje y muchas más coberturas.

Se puede contratar una póliza para un viaje concreto, para uno de larga duración e incluso para varios que se van a realizar en un año.

Durante los viajes, ya sean vacacionales o por motivo de trabajo, los riesgos se multiplican. El usuario puede perder el vuelo, el equipaje, ponerse enfermo o incluso verse obligado a cancelar el vuelo o el hotel. Hacer la reserva del alojamiento o del transporte sin un seguro de Viaje que lo cubra puede tener como consecuencia la pérdida del importe abonado si finalmente es necesario anularlo o si no se llega al aeropuerto a la hora precisa, por ejemplo. Además, cuando el destino está fuera de las fronteras del propio país las vacaciones pueden multiplicar su costos si estando allí el viajero se pone enfermo y requiere de asistencia sanitaria, ampliar los días de estancia por imposibilidad de viajar o incluso volver a su país con carácter de urgencia.













































cj