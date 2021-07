A la hora de pagar, ¿débito o crédito?

Elegir una tarjeta de débito es una buena forma de evitar las deudas de usar una tarjeta de crédito. Sin embargo, entre la construcción de tu historial de crédito, la protección de tu cuenta corriente y la generación de intereses, hay varias razones por las que es más conveniente elegir crédito y no débito.

La tarjeta de crédito permite realizar compras que se pagan a futuro y no es necesario tener dinero en la cuenta, sin embargo con la tarjeta de débito las compras se cargan directamente y de forma instantánea a la cuenta, así que es imprescindible que tenga saldo.

A la hora de formalizar un pago 'online', y únicamente si optase por realizar la operación directamente con tarjeta, podrás elegir entre abonar el producto con una tarjeta de crédito o con una de débito, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambas modalidades.

Tarjeta de crédito

Es una tarjeta que permite realizar compras que se pagan a futuro, habitualmente a fin de mes, por lo que podría hacer compras sin tener dinero en su cuenta. Al hacer un pago contraerás una deuda con la entidad financiera, por lo que el banco querrá asegurarse de que tiene ingresos o capacidad de devolverla antes de concederle una tarjeta de crédito.

Tarjeta de débito

Es una tarjeta en la que las compras realizadas se cargan directamente y de manera instantánea en su cuenta, ya sea una libreta de ahorros, una cuenta corriente o incluso una póliza de crédito. Por consiguiente, es imprescindible que tenga saldo (o crédito en la póliza) para poder realizar el pago con esa tarjeta.

Controlando el gasto

Un factor determinante en esta elección entre débito o crédito, es el tema del control del gasto. La economía básica familiar ha ido propiciando un incremento en la utilización de las tarjetas de débito frente a las de crédito.

La clave está en que la tarjeta de débito es una herramienta de pago que genera automáticamente un cargo en la cuenta corriente del cliente. En el caso de la tarjeta de crédito, normalmente estos cargos se hacen a principios de cada mes.

Con las tarjetas de débito ellas se lleva un perfecto control de lo que se gasta. Además de poder sacar dinero en oficinas y cajeros automáticos, se usa como pago en comercios.

-Son muy útiles para las compras diarias.

-Para su uso es preciso disponer de una cuenta corriente en la entidad bancaria emisora de la tarjeta.

-Suele haber un límite diario fijado por la entidad bancaria, para la realización de pago por compras.

Peculiaridades de las tarjetas de crédito

La diferencia principal es que las tarjetas de crédito son un medio de pago, pero también son una forma de financiación. Permiten hacer compras sin tener que desembolsar la totalidad del dinero en el acto y con la posibilidad de devolverlo en varios plazos.

A diferencia de las tarjetas de débito, en las de crédito no es imprescindible tener fondos en la cuenta bancaria en el momento de la compra.

Normalmente se exige para la emisión de esta tarjeta la domiciliación de la nómina o la acreditación de ingresos estables.

El límite del crédito disponible debe estar especificado en el contrato de la tarjeta, pero también puede variar a lo largo del tiempo.

Si gastas dentro de tus posibilidades y pagas el saldo completo todos los meses, no tienes que pagar intereses y deuda. Estas son las acciones que te permiten usar la tarjeta de crédito sin problemas. Además puedes aprovechar varios beneficios, incluida la posibilidad de mejorar tu perfil crediticio y la oportunidad de obtener valiosas recompensas.

Si te decides a usar tu tarjeta de crédito para sacar los mayores beneficios tienes que usarla como si fuera una tarjeta de débito. Esto significa no gastar más dinero del que tienes y no dejar un saldo mes a mes pagando el monto mínimo o solo una parte de tu saldo. Tienes que pagar el saldo total cada mes para evitar cargos extra y acumular deudas.

Motivos para usar la tarjeta de crédito antes la de débito.

-Usa tu tarjeta de crédito para proteger tu cuenta bancaria

Las tarjetas de crédito ofrecen una protección más robusta contra el fraude y ofrecen un grado de separación de tu cuenta bancaria, lo que sirve como una medida de seguridad adicional.

Si un ladrón se apodera de tu tarjeta y realiza un retiro, perderás todo el efectivo que la persona gaste o que pueda extraer del cajero. Si bien la mayoría de los bancos y procesadores de tarjetas ofrecen al menos una protección básica contra el fraude, es posible que no recuperes el dinero de inmediato.

Con una tarjeta de crédito, sin embargo, el dinero en tu cuenta bancaria no se contabiliza hasta que pagues tu estado de cuenta. Si alguien roba tu número y realiza cargos fraudulentos, puedes marcarlos como fraude y de esa forma no tendrás que pagarlos (la tarjeta se congelará) mientras se investiga la situación. No tienes que preocuparte por perder dinero.

-Para obtener recompensas

Muchas tarjetas de crédito ofrecen recompensas de viaje o reembolso en efectivo por cada peso que gastas. Algunas ofrecen más recompensas por ciertas compras, como salir a cenar, comprar comida, bencina o gastar en viajes, lo que te permite acumular más con tus gastos habituales.

Si bien algunas tarjetas cobran comisiones anuales, a menudo las recompensas y beneficios pueden superar dichas comisiones. Si pagas el saldo completo cada mes y no acumulas intereses, ganas efectivo o puntos solo realizando tus gastos de rutina.

-Para mejorar tu perfil crediticio

Casi todas las personas tienen un perfil de crédito guardado por las instituciones financieras del país. Este perfil contiene información sobre cada préstamo solicitado, retenido o pagado y se toma en cuenta a la hora de otorgar nuevos préstamos.

Tu perfil crediticio se afecta positivamente por transacciones que muestran un uso responsable del crédito: como un historial de pagos puntual, haber tenido varias cuentas, no tener grandes deudas y el acceso al crédito durante un período prolongado. Por otro lado, el perfil se afecta negativamente por no realizar pagos, hacerlos fuera de fecha o no tener buen historial de crédito.

-Mayor protección de tus compras y en los viajes

Muchas tarjetas de crédito ofrecen ciertas protecciones para compras y viajes. Algunos de estos beneficios pueden ser una cobertura como un seguro de retraso de viaje, que cubre los costos de hoteles, ropa, alimentos y artículos de tocador si tu vuelo se retrasa durante la noche.

























cj