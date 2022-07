9 multas de tránsito que te pueden bailar la quincena

Las multas de la CDMX son uno de los dolores de cabeza más comunes entre la ciudadanía capitalina, pues se trata de un problema que atormenta a millones de conductores todos los días.

Esto sucede porque, en ocasiones, a pesar de lo cuidadoso que puedas llegar a ser, siempre existe la posibilidad de ser presa de una infracción de tránsito en la Ciudad de México.

No obstante, hay muchas formas en las que puedes evitar una multa mientras conduces; una de ellas, y la más importante, es estar informado de cuáles son las infracciones más frecuentes y cómo puedes esquivarlas.

No respetar las luces del semáforo, no usar cinturón de seguridad o estacionarse en sitios donde no está permitido, son algunos de los motivos para que los automovilistas reciban infracciones de tránsito, por lo que es recomendable que sepas cuáles son las faltas que no puedes cometer cuando manejas.

Conducir no es solamente una cuestión de práctica, se trata de una actividad en la que debes poner toda tu atención, puesto que está de por medio tu seguridad y la de tus acompañantes. Además, al manejar y respetar el reglamento de tránsito, evitas que las autoridades te multen

Las infracciones más comunes en la CDMX

Para que puedas conducir por la capital siguiendo las condiciones de seguridad que establece la ley y que con ello puedas evitar las multas de tránsito, te presentamos cuáles son las infracciones que más se cometen en la capital del país.

No usar cinturón de seguridad: El uso de este elemento es obligatorio a la hora de conducir, ya que puede prevenir consecuencias fatales durante un accidente. De hecho, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (Cesvi) explica que 50% de las personas que murieron en algún siniestro vial no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Utilizar el celular mientras conduces: Una de las multas vehiculares de la CDMX más comunes es esta, y desafortunadamente también puede terminar en accidentes. Al respecto, el Cesvi detalla que usar el teléfono celular se provocan el 60% de los percances viales.

No tener seguro de daños a terceros: Desde el 2019 se estableció que todos los conductores que circulen por las carreteras del país deben contar con un seguro de responsabilidad civil, para brindar seguridad vehicular. De no hacerlo se otorgaría una multa que puede costar desde $1,500 pesos hasta $6 mil pesos.

¿Cuánto cuestan las Infracciones CDMX 2022?

Al circular por la Ciudad de México es importante respetar el Reglamento de Tránsito, de lo contrario, el simple hecho de cometer alguna violación a estas normas puede ocasionar que desembolses ciertas cantidades de dinero e incluso, que tu auto se guarde por algún tiempo en el corralón.

Para que sepas cuánto tienes que pagar por una multas de tránsito en la CDMX te compartimos el siguiente listado de las que están vigentes durante este 2022:

¿Cómo funcionan las infracciones CDMX?

La sanción económica de las multas CDMX dependerá del tipo de falta que cometas, por eso es importante conocerlas y sobre todo, conducir con responsabilidad para evitar que seas infraccionado.

Además, para los autos que fueron llevados al corralón aplica un costo extra al de la multa, porque a éste se le añade el precio del arrastre por parte de la grúa, así como el de derecho de piso que es de $76.70 pesos por cada día que el vehículo permanezca en dicho lugar.

El total de la multa se determina por la Unidad de Medida y Actualización ( UMA).































































































































































cj