8 pasos para obtener tu saldo a favor durante tu declaración anual

¿Estás a punto de realizar tu declaración anual? Toma en cuenta que al momento del proceso también puedes solicitar tu saldo a favor, mismo que podrías obtener hasta en tres días.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció esta medida con el fin de apoyar a la economía familiar debido a la contingencia provocada por el coronavirus.

Es por eso, que te decimos paso a paso cómo podrás obtener saldo a favor y cómo aprovechar ese dinero extra con un coach financiero totalmente gratuito.

¿CÓMO OBTENGO SALDO A FAVOR?

Si eres de las personas que por primera vez realizarán este tipo de trámite y quieres pedirle al fisco la devolución de tus saldos a favor, deberás realizar los siguientes pasos:

1- Entra a la página www.sat.gob.mx

2- Da click en la parte superior derecha donde dice Buzón Tributario.

3- Captura tu RFC, contraseña o firma electrónica y después pulsa el botón de enviar.

4- Luego ve a la pestaña de trámites y devoluciones para llenar un formulario.

5- Una vez ahí, ingresa los archivos con los documentos que te pide el trámite escaneados.

6- Firma y envíalos con el apoyo de la firma electrónica.

7- Guarda e imprime el acuse de recibo electrónico.

8- Si el fisco analizó que es aprobatoria la devolución, en tres días deberá regresarse el saldo.

En dado caso de que no te sea devuelto, deberás dar aviso en la página del SAT a través del Buzón Tributario o en el espacio de Trámites.

UTILIZA SABIAMENTE TU SALDO A FAVOR

El saldo a favor que regresará el SAT a las personas ayudará a las familias mexicanas a enfrentar un poco la crisis económica que agravó la pandemia, por eso te damos algunos consejos para que aproveches de la mejor manera estos recursos:

1- Intentar no gastar ese dinero en cosas que no son indispensables en este momento. No sabemos cómo estará la situación en unos meses. Así que es mejor abrocharnos el cinturón.

2- Guarda tu dinero en una cuenta que te genere rendimientos, no lo dejes en una cuenta de ahorro tradicional, porque por lo general no te dan nada.

3- Elabora un plan de ahorro de acuerdo con tus metas. Si no tienes un fondo de emergencias, ese dinero extra, destínalo a esta meta. El fondo de emergencias te servirá para afrontar alguna eventualidad, como una enfermedad, accidente, el despido del trabajo. Idealmente se constituye de 3 a 6 meses de tus ingresos ordinarios, vaya esto ayudará a pagar los gastos fijos y variables que tengas en ese tiempo.