75% de las empresas mexicanas sin plan para salir de la crisis covid

El 75% de las empresas en México reconocieron que no cuentan con un plan robusto para abordar la fase de recuperación ante la crisis que ha dejado el paso de la pandemia del coronavirus, de acuerdo con una encuesta realizada por Bain & Company.

Aunque uno de los principales retos para las empresas mexicanas consiste en adaptarse a la nueva normalidad, tan sólo el 25% de éstas cuenta ya con un plan para salir victoriosas del coronavirus.

Lo anterior, debido al nivel de incertidumbre y volatilidad que se percibe por la presencia del virus en el país, señaló en entrevista con El Financiero, Ricardo Sanromán, socio en México para Bain & Company.

“La recuperación económica y la velocidad con la que México logre regresar a la ‘nueva normalidad’ dependerán de cómo evolucione el virus, de cómo respondan los distintos niveles de gobierno, y de cómo reaccionen los consumidores”, dijo.

El especialista destacó que la crisis generada por la covid-19 será más complicada que en otras ocasiones.

“En la crisis financiera de 2008, la principal afectación sucedió en la demanda de bienes y servicios, mientras que en la crisis de la covid-19 comenzó con una restricción de oferta o acceso, debido a las medidas sanitarias, que será seguida por una crisis de demanda, las empresas que actúen rápido y capitalicen las oportunidades que se generarán, obtendrán mejores resultados financieros en los próximos años, tal como sucedió tras la crisis de 2009”, recordó.

OCHO DE CADA DIEZ EMPRESAS CON PLAN PARA CONTINUAR NEGOCIO

Además, un estudio de KPMG reveló que ocho de cada diez empresas manifestaron tener un plan de continuidad de negocio, pero ante la pandemia del covid-19, una proporción relevante tenía una preparación limitada que las obligó a enfrentar el problema sin la debida previsión.

“Fueron ajustando protocolos y medidas conforme fueron evolucionando las noticias y acciones indicadas por las entidades gubernamentales”, detalló el informe a mayo de 2020.

El 61% de los empresarios afirmó que no puede costear un plan de continuidad, un 31% dijo que no es prioridad, mientras que el 8% contestó que existen otras razones por las que no lo tienen contemplado dentro de sus empresas.





