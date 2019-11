70 mil empleos perdidos y en riesgo casi medio millón por protestas en Chile

Fue el 18 octubre cuando explotó la crisis en Chile, desde ese momento el país de ha visto envuelto en disturbios y protestas por todos los chilenos en desacuerdo con el aumento al metro y otros transportes público, sin embargo, las consecuencias han sido fatídicas, sobre todo en el ámbito laboral.

Aunque los disturbios de las primeras manifestaciones no afectaron al empresario chileno Francisco Carreño, la devastación llegó después: se vio obligado a cerrar su restaurante durante días, acumulando un déficit de un 50% en sus ventas en el mes de octubre, debido a que éste fue uno de los puntos de encuentro de las protestas en Santiago.

Sin embargo, Carreño, que además tiene un pequeño emporio de productos italianos llamado Tantano, debe seguir pagando arriendo y los sueldos de sus empleados, entre otras cosas.

Pero, él no es el único afectado tras las tres semanas de incesantes manifestaciones que van, pues la paralización del comercio, de los servicios, del turismo y de todo lo que tenga que ver con el rubro gastronómico, ha supuesto un golpe económico inesperado para quienes no tienen una gran suma de dinero para financiarse en momentos de crisis.

"A la fecha ya se han perdido 70,000 puestos de trabajo, lo que equivale a casi un punto del desempleo. Si el país no vuelve a funcionar con normalidad en los próximos 10 días, me atrevo a decir que aquí están en juego 500,000 puestos de trabajo más", afirma Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica.

Francisco Carreño, por ejemplo, ha tenido que disminuir en un 30% su personal. "Simplemente no me da, no puedo ser irresponsable y mantener gente si no puedo darles seguridad a largo plazo", dice.

Por otra parte, según un registro realizado por Swett, poco más de un millón de pymes que existen actualmente en Chile, un 15% hoy está con serios problemas de liquidez debido a la crisis.

"La economía está trancada por completo. Está trancado el consumo, las decisiones de inversión de las grandes empresas y de las empresas extranjeras, y las contrataciones de personal. En términos económicos, en Chile se está incubando una tormenta perfecta", asegura Swett a BBC Mundo.

A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica dice: "Solo en la industria del turismo, conformada por 9.000 empresas que emplean a aproximadamente a 170.000 personas, las reservas han caído en un 51%".

"La imagen país cayó muchísimo, la gente ya no quiere venir a Chile", agrega.

MODA

Otra de las industrias que está gravemente afectada desde el estallido social es la de la venta de ropa.

La diseñadora chilena Heidy Valdivia tiene un local de ropa urbana desde hace 15 años en el barrio de Patronato, ubicado en Recoleta, y a pocos metros de Plaza Italia, el principal lugar de reunión de las protestas en Santiago.

Desde que comenzó la crisis, la empresaria independiente se ha visto obligada a mantener cerrado su local y a hacer guardia para evitar saqueos.

Heidy afirma que sólo en arriendo se gasta $1.5 millones (US$ 1,900) al mes, mientras que a sus vendedores debe pagarle $100,000 (US$ 126) semanales. Ambos gastos debe seguir asumiéndolos a pesar de que en los últimos 20 días no ha podido vender casi nada.

SAQUEOS

Aunado a eso, de acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Economía de ese país, son casi 6,800 pymes las que reportaron robo, saqueos o incendio de sus comercios. Según Juan Pablo Swett, con los últimos acontecimientos esta cifra podría haberse elevado a las 10,000.