7 beneficios de darte de alta ante el SAT

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es la clave que utiliza la autoridad fiscal para identificar a las personas físicas o morales que pagan impuestos. Esto tiene ventajas y desventajas, p ero el RFC también funciona para que el contribuyente acceda a una serie de servicios como apertura de cuentas bancarias, créditos, programas sociales, entre otros.

De acuerdo con Pamela Castro, contadora y especialista en impuestos, "h oy en día muchos clientes buscan proveedores que puedan emitir factura y que tengan todo en orden ante el SAT para poder deducir esos gastos".

Explicó que si quieres acceder a mejores opciones de financiamiento con los bancos o solicitar un crédito hipotecario para adquirir tu casa será necesario que informes sobre tu situación fiscal y que compruebes tus ingresos.

La especialista dijo que con las regulaciones en materia de lavado de dinero ya no se pueden realizar grandes operaciones con efectivo, por lo que tus ingresos deben ser declarados ante el SAT y pagar los impuestos correspondientes.

"Si eres emprendedor/a o freelancer cumpliendo con ciertos requisitos, podrías hacer deducibles muchas de las compras y gastos que realizas para tu actividad teniendo la oportunidad de pagar menos impuestos", recomendó.

Además, dijo, es posible tener acceso a servicios médicos gratuitos y demás prestaciones que personas que trabajan en la informalidad no tienen.

"Poder irte a dormir tranquilo cada noche sabiendo que estás al día en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, nuestra paz y tranquilidad no tiene precio. No permitas que el estar preocupado por si el SAT te va a multar o no por no declarar tus ingresos te quite tu paz mental ".

Los beneficios que debes tomar en cuenta

1.-Mayor crecimiento para tu negocio

2.Acceso a créditos y apoyos económicos

3.-Acceso a posibles devoluciones de impuestos

4.-Mayor confianza hacia clientes y proveedores

5.-Posibilidad de deducir ciertos gastos

6.-Acceso a seguridad social

7.-Tranquilidad

































































