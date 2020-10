6 pasos necesarios para dar de baja una tarjeta de crédito

Tener una tarjeta de crédito no significa que tu dinero adquiera la capacidad de estirarse, sino que el banco con el que la sacaste te permite financiar tu estilo de vida, lo que eventualmente tienes que pagar, por lo que contar con uno de estos plásticos es una responsabilidad para que la que tienes que tomar en cuenta distintos factores, principalmente tu capacidad de pago.

Si tienes tarjeta de crédito y descubriste recientemente que no es lo tuyo o quieres cambiar de institución bancaria que ofrezca mejores condiciones, en La Silla Rota te mostramos los paso a seguir para cancelarla y te decimos qué es lo que pasa con tu historial crediticio al momento de terminar un contrato con el banco.

El Banco de México (Banxico), reporta que al final del segundo trimestre de 2020 -el que sirvió de propagación de la covid-19 en nuestro país- 28 millones 184 mil 398 tarjetas de crédito vigentes en el país, recoge El Economista.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reporta que a julio de este año, los seis bancos más grandes que operan en el país bajaron el volumen de su cartera de clientes de este servicio en un 2.7%.

Intentar disuadir al cliente contra la cancelación de la tarjeta de crédito a través de distintas promociones, es algo que el banco podría intentar al momento de que se quiera dar de baja la relación, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero la última palabra siempre la tendrá el usuario.

Es importante señalar que se trata de un trámite totalmente gratuito, además de que el banco deberá proporcionar un número de folio, comprobante o clave para confirmar la misma. El contrato de la tarjeta deberá quedar sin efecto al siguiente día hábil.

ANTES DE CANCELAR

Al igual que abrir una cuenta, el cancelarla debe ser una decisión informada, por lo que deben analizarse las desventajas o si se trata del momento ideal para hacerlo.

Precio de la anualidad alto: si este es el problema que no te gusta sobre tu tarjeta de crédito, o no puedes pagarla, lo que podrías hacer es dar de baja ese plástico y cambiarlo por uno que no cobre este interés aunque los adicionales sean un poco más elevados.

Tener tiempo con una tarjeta: si ya se tiene algún periodo de tiempo con ese plástico, es recomendable mantener la tarjeta para conservar el historial construido y solo utilizarla esporádicamente.

Transferencia de saldo: si se opta por cambiar de institución financiera se debe revisar que la entidad donde piensa trasladar el saldo cuente con dicha opción.

¿CÓMO CANCELAR UNA TARJETA DE CRÉDITO?

1.- Tarjeta en ceros, sin movimientos a favor o cargos en contra. Verifica con el estado de cuenta.

2.- ¿Domiciliaste tus servicios? debes cancelarlos para evitar trabas en el proceso

3.- Notifica al banco. Puede ser por teléfono, por escrito o presencialmente. Sea el formato que elijas, no olvides leer con detenimiento las condiciones de cancelación. Por su parte, la institución debe entregarte un recibo y clave de confirmación.

4.- Trámite gratuito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destaca que los bancos no deben cobrar comisión alguna por la cancelación de este tipo de plásticos.

5.- Por seguridad, también es recomendable dar de baja las tarjetas que no utilizas, aunque se encuentren en ceros.

6.- Se recomienda notificar a las Sociedades de Información Crediticia, es decir al Buró y Círculo de Crédito, sobre el fin de la relación entre el banco y el usuario sin que la cuenta tenga adeudos. En dado caso, tú mismo podrás pedir un reporte de crédito especial con dichas sociedades para verificar que ya no se reporta deuda alguna.

¿CÓMO AFECTA MI HISTORIAL?

Se debe tomar en cuenta que al cancelar tu tarjeta de crédito no se elimina tu historial de crédito, sea positivo o negativo. Si has sido un pagador puntual, tu buena reputación queda intacta e impactará en un buen puntaje.

Deshacerse del plástico a causa de las deudas y además se acumula un mal comportamiento crediticio, este también se mantendrá como antecedente, detalla una especialista de Coru.com.

Para eliminar el antecedente por el mal comportamiento crediticio deben pasar al menos siete años.

El score crediticio, por su parte, considera el tiempo que lleva tu cuenta con una institución financiera. Es decir, cancelar una cuenta recién abierta, puede llegar a ser mal visto.

La cancelación también podría afectar si el usuario utilizaba su tarjeta como una herramienta de financiamiento combinada con el salario, pues su crédito total disponible se limitará a lo que pueda pagar con efectivo.

