6 consejos de Bill Gates para ser feliz en la vida

Bill Gates, fundador de Microsoft, millonario y filántropo, ha compartido sus teorías sobre el futuro de la pandemia de coronavirus y próximas crisis mundiales; sin embargo, también ha dado tips de lectura y ahora, reveló las acciones que considera necesarias para tener una vida ser feliz.

El empresario afirma ser feliz y aunque por obviedad uno asume que todos los millones que tiene en su cuenta ayudan,incluso para unos de los hombres más ricos del mundo-según Forbes ocupa el cuarto lugar- hay otras cosas que también te ayudan a alcanzar la felicidad.

Las claves de Bill Gates para ser feliz

Compromiso: Bill Gates dijo que la vida no se trata de acumular conocimiento o riqueza, sino de "comprometerse con aquello que te apasiona".

Por ello, recomienda preguntarse a uno mismo: ¿estoy haciendo lo que quiero, lo que más importa?, para asegurarse de que verdaderamente te apasiona lo que haces.

Olvidarse del yo del pasado: Y pensar en el yo del futuro, dedicar 15 minutos para pensar en cómo será la vida de cada uno en 20 años y en qué pensará el yo del futuro del yo actual.

Ser generoso: aseguró que al ser generoso no sólo recibirás más de lo que diste, sino que tendrás una sensación de satisfacción y bienestar.

Atender tu cuerpo y mente: Afirmó que el cuerpo siempre se debe tratar como si fuera tu templo, al tener una buena condición física, así como dormir bien para desconectarse y liberar el estrés.

Cumplir con los compromisos asignados: Para no pensar en el "¿qué hubiera pasado?" ni fallarse a sí mismo, pues si importa no quedarle mal a los demás, debe importar el doble no quedarse mal a sí mismo. También recomendó preguntarse "¿estoy haciendo lo que quiero, lo que más importa?".

Dar tiempo a la familia: El millonario destacó el valor que le da a la familia, pues afirmó que ningún tipo de éxito laboral puede reemplazar a tus seres queridos ni las conexiones humanas.

