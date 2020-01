5 tips para encontrar empleo más fácil en 2020

Conseguir un nuevo empleo seguramente figuró en la lista de deseos de muchos mexicanos, pues, como lo revela el INEGI hacia el tercer trimestre de 2019, la población desocupada ascendió a 3.6%, esto es 2.1 millones de personas. Lo alarmante es que dicha tasa es la más alta desde el cuarto trimestre de 2016.

A continuación, Hola Staff enumera 5 consejos para dar un nuevo enfoque a tu vida profesional y conseguir el empleo que quieres desempeñar en 2020:

1. Reflexiona: no importa cómo resultó tu búsqueda de trabajo el año pasado, piensa en lo que funcionó y lo que no. Analiza las lecciones que aprendiste y aplícalas para este 2020. ¿Ibas bien preparado para tus entrevistas?, ¿te hizo falta repasar la ortografía de tu CV? Revisar tus errores pasados tendrá un impacto significativo en tu búsqueda de empleo a futuro.

2. Clarifica lo que quieres: antes de comenzar tu búsqueda de trabajo, tómate el tiempo de reflexionar sobre tus fortalezas, debilidades y el tipo de trabajo que quieres hacer. Cuanto más claro lo tengas, más probabilidades tendrás de encontrar ese empleo que te brinde mayor satisfacción. No es suficiente decir: "Este año voy a obtener un nuevo trabajo", sé específico: ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo vas a llegar a él? Asegúrate de crear objetivos muy concretos para poder alcanzarlos.

3. Desarrolla historias que cuenten tus habilidades: este tip es importantísimo para ayudarte a encontrar un nuevo trabajo. Las personas recuerdan historias, es por ello que actualmente el storytelling es esencial para las marcas. Como en este caso hablamos de tu marca personal, deberás crear (y ensayar) un conjunto de historias que puedas usar en tus potenciales entrevistas de trabajo. Asegúrate de que esas historias demuestren claramente tus habilidades y logros. El objetivo es que te conviertas en una persona memorable y destaques así de tu competencia. Esta técnica también te ayudará a sentirte más cómodo hablado de ti mismo.

4. Sé amable contigo: buscar trabajo es estresante. Procura tomar un tiempo para meditar, hacer ejercicio o lo que te ayude a relajarte. Además es necesario contar con una red de apoyo, es decir, con personas con las que puedas expresar tus frustraciones o, incluso, compartir vacantes. Nunca sabes cuando algún conocido pueda ver una oferta que a él no le interesa demasiado, pero que puede ser la oportunidad perfecta para ti. He ahí la importancia de tener esos lazos.

5. Nunca aflojes el paso: aun cuando no estés satisfecho con tu empleo actual y ya estés buscando alternativas, no sucumbas a la tentación de aflojar el ritmo. Debes seguir tan proactivo como siempre, asumir responsabilidades con la misma actitud de siempre no solo conservará tu buena reputación con tu empleador, sino que también te garantizará buenas referencias y la habilidad de enfrentar situaciones frustrantes o un poco desagradables con la actitud idónea.

Enero es un gran mes para encontrar el trabajo de tus sueños, asegúrate de estar suficientemente preparado para ello.

(José Guaderrama)