5 tips para desarrollar una idea y emprender con éxito

De seguro la mayoría de las personas se dieron cuenta durante esta pandemia de coronavirus que no sólo es suficiente con tener un trabajo, sino que se debe de contar con otras entradas económicas para poder salir adelante.

Además, el desempleo ronda en México y según una proyección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que para finales de año puede haber una tasa estimada del 11.7% de desempleo de la PEA para el final del 2020, lo que equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas.

Con el panorama así, muchas personas pueden tener la idea de que es momento de emprender un pequeño negocio.

Entonces, ¿estás pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Si tu respuesta inmediata fue sí, pues no eres el único, ya que hay muchos jóvenes que tienen la inquietud de emprender en algún momento, pero tal vez no cuentan con la asesoría necesaria para comenzar ni con los recursos suficientes para pagarle a un experto en el tema.

Si éste es tu caso, MiBolsillo te da 5 consejos que pueden ayudarte a desarrollar tu idea y lo más importante: a tener éxito.

1- BASES CORRECTAS

Es importante que puedas crear una marca que proyecte sentido de exclusividad, además de ofrecer soluciones nuevas para problemas antiguos, esto podría ser una de las diferencias para tener éxito.

2- LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales se han vuelto una buena herramienta para promover algún producto o negocio que esté comenzando. La mayoría de las personas tiene una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram, lo cual debes aprovechar para promocionar tu marca.

Aunque no existe alguna fórmula mágica para manejarlas de forma correcta y obtener buenos resultados, pueden ser de gran ayuda, sobre todo cuando estás comenzando con algún negocio o marca.

3- ¿PERFECCIONISTA? NO SIEMPRE ES BUENO

No está mal querer hacer todo a la perfección y esta es una de las características principales de los jóvenes emprendedores que están comenzando en el mundo de los negocios, pero no siempre puede ser así.

Querer siempre hacer todo a la perfección podría ser un obstáculo para conseguir ser exitoso.

4- DELEGA RESPONSABILIDADES

Si bien es cierto que los emprendedores comienzan solos su negocio y deben procurar siempre estar al pendiente de todo, cuando llegue el momento indicado recuerda delegar responsabilidades a personas que tengan experiencia.

Esto podría ayudarte a no cargar solo con la responsabilidad que implica tener un negocio y contar con alguien más que pueda apoyarte cuando lo necesites.

5- CREE EN TUS IDEAS

No dudes de la idea que tengas ya que eso detiene a las personas la mayoría de las veces, creer en tu proyecto podría ayudarte a tener mejores resultados. Recuerda que al principio puedes toparte con muchos obstáculos, pero lo importante es no dejarte vencer y seguir adelante con tu idea.

