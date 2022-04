5 errores que debes evitar con tu tarjeta para evitar ir al Buró de Crédito

El Buró de Crédito es una entidad privada que genera informes del historial de crédito de personas o empresas, en donde se incluye información relacionada al comportamiento de pagos de créditos hipotecarios o automotrices, cuentas de tarjetas de crédito o servicios básicos como luz o agua, entre otros.

Toda la información que se encuentra en el Buró de Crédito es confidencial, siendo compartida a entidades financieras afiliadas que la soliciten. Por ejemplo, si quieres obtener una tarjeta de crédito, un préstamo o un crédito hipotecario, el banco pedirá tu reporte al Buró de Crédito para evaluar si cumples con los requisitos necesarios. Como persona, también puedes acceder a un reporte de crédito especial, que puedes obtener de forma gratuita una vez al año para conocer tu historial crediticio, saber quién lo consulta y comprobar que tu información se encuentre correcta y actualizada.

Por lo mismo, estar registrado en el Buró de Crédito tendrá efectos positivos dependiendo del comportamiento de pagos que tengas. Si no cuentas con un historial, te será más complejo obtener o contratar cualquier tipo de producto financiero.

¿Cómo funciona?

Debido a que el Buró de Crédito es una instancia netamente informativa, solo se encarga de reunir datos, los que va acumulando en el tiempo para generar "Mi Score" o indicador numérico, el cual se encuentra entre los 400 y 850 puntos. Esta entidad evalúa tu comportamiento crediticio, el cual es dinámico y cambia en el tiempo según el cumplimiento que tengas de tus obligaciones financieras.

Es importante considerar que si en algún momento dejas de pagar o te atrasas en los pagos, tu puntuación e historial se verán afectados. Por ello, si existe alguna circunstancia que te impide cumplir con tus obligaciones financieras, es recomendable que regularices tu situación a la brevedad, por ejemplo, contactándote con las instituciones en las cuales figuras como deudor y consultar las opciones para planificar los pagos pendientes.

5 claves para usar tu tarjeta de crédito sin problemas con el Buró de Crédito

1.-Calcula tu capacidad de pago. Lo primero es tener bien claro cuánto dinero te puedes permitir gastar mediante financiamientos en el mes, de acuerdo con los ingresos que percibes y tus demás obligaciones, como los gastos fijos.

2.-Haz compras en línea seguras. Antes de decidirte a presionar el botón con el que confirmes tus esperadas adquisiciones, mejor confirma la confiabilidad del portal y compara entre varios sitios web para no dejarte llevar.

3.-No te quedes sin efectivo. Algunos usuarios de estos productos financieros encontrarán impráctico hacer los pagos de sus consumos con dinero en efectivo, pero si tu presupuesto apunta a que estás próximo a alcanzar tu capacidad de endeudamiento mejor es no rebasarla y quedarte con dinero para liquidar tu mensualidad en lugar de pasarla ajustado el próximo corte.

4.-No dispongas de efectivo desde tu línea de crédito. Tener la opción de tener algo de dinero efectivo disponible suena interesante y llamativo, pero no te confundas; no es dinero extra. No es un ingreso adicional sino una deuda no contemplada y que generará intereses por lo que si no está contemplado en tu capacidad de pagos entonces descártalo siempre que puedas.

5.-No pagues otras deudas con tu plástico. Si tienes pagos pendientes con otras tarjetas de crédito y parece tentador igualmente librarte de esa cuenta cargándola a otra tarjeta, considera solamente los intereses extra que tendrás que pagar para salir de esta situación.

cj