5 cosas que no debes hacer si recibiste un aumento de sueldo

REDACCIÓN 12/05/2019 07:00 p.m.

Un aumento de sueldo siempre será una gran noticia para cualquiera. Sin embargo, este tipo de aumentos suele ser contraproducente para muchos pues los gastos y "lujos" provoca que en cuestión de varias quincenas o pagos se evapore el aumento y vuelvas a sentir tu sueldo apretado.

Para que esto no pase, en La Silla Rota te decimos 5 cosas que NO debes hacer si tienes un aumento de sueldo:

1. Gastar antes de ver tu aumento

Cuando te notifican tu aumento puedes celebrar... pero no de más. Recuerda que lo recomendable es primero ver en tu cuenta bancaria el aumento reflejado pues en el aumento vienen incluidos el pago de impuestos así que antes de ilusionarte, ve tu primer pago actualizado.

2. Sacar un crédito nuevo

En vez de solicitar más créditos enfócate en liquidar tus deudas actuales y no pagues el mínimo. Si no tienes deudas, analiza si un crédito es lo que más te conviene pues no es recomendable tener una deuda inmediata a tu aumento.

3. Darte muchos "lujos"



Sí, es agradable poder ir a cenar a ese restaurante caro que todos recomiendan y se siente muy bien poder comprar algo que antes no podías pero con un aumento puedes comenzar a exagerar en "lujos".

En vez de esto considera aportar parte de este dinero a una cuenta de ahorro, como tu afore o algún otro plan de ahorro

4. Aumentar tus gastos hormiga

Aunque no lo creas, de poquito en poquito puedes acabar con ese extra que ahora recibes cada quincena, tal vez se te antoje mucho un café cada tarde o prefieras tomar taxi al salir del trabajo en vez de usar transporte público pero haz cuentas en tu presupuesto y puede que ahora gastes aún más del dinero extra de tu aumento siguiendo esos hábitos.

5. No invertir

Si ya habías ahorrado, huir a inversiones es una mala idea.

Para que tu dinero te dé mayores rendimientos y pueda crecer busca algún fondo de inversión que se pueda adaptar al nivel de gasto adicional.

De esta forma aprovecharás esta buena racha y podrás alcanzar nuevas metas a corto, mediano o largo plazo.

LEA TAMBIEN Todo lo que debes saber sobre el reparto de utilidades Esta es una prestación que por ley las empresas y patrones deben dar a sus trabajadores pero si no conoces mucho sobre ésta, en La Silla Rota te explicamos

LEA TAMBIEN Si renuncias o te despiden, ¿cómo calcular el reparto de utilidades? Aquí te damos algunas recomendaciones para usar tu Participación de los Trabajadores en las Utilidades

fmma