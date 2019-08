4 Claves para entender la caída de Prosa y las fallas en pagos con tarjeta

Este sábado, desde tempranas horas, usuarios de distintas instituciones bancarias del país reportaron fallas en el uso de tarjetas de crédito y débito, por lo que los plásticos no eran aceptados para completar compras, además de no poder disponer de efectivo en cajeros automáticos.

El problema se extendió cerca de 12 horas, cuando Prosa, compañía que brinda la infraestructura de transacciones electrónicas, anunció que la falla en su data center de Santa Fe había sido reparado.

Aquí las claves sobre el tema:

PROSA

En México, esta compañía opera con cerca de 38 instituciones bancarias. A las que se suman 18 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 15 Sociedades Financieras Populares; 17 Sociedades de Objeto Múltiple; 35 empresas de medios de pago (monederos, vales, servicios de pago digital); además de las principales telefónicas del país.

Entre los bancos que utilizan sus servicios destacan Banorte, Banjercito, HSBC, Invex Banco, Santander y Scotiabank.

BBVA y Citibanamex no presentaron fallas ya que operan con una compañía distinta, sin embargo los plásticos de estas entidades tampoco eran aceptados por Terminales Punto de Venta (TPV) o cajeros de otras instituciones financieras que sí utilizan Prosa.

Los servicios con fallas fueron el transaccional POS y ATM, TPV´s, Cargos Recurrentes, Proinfo, ACT, Procom, SWA, Payware y Multiserv.

EL ORIGEN DE LAS FALLAS

Durante la crisis generada en torno a las fallas, el experto en ciberseguridad, Andrés Velázquez, expuso a través de su cuenta de twitter que distintas fuentes le refirieron que Prosa ha presentado problemas desde el año pasado.

"De hecho, no es la primera vez que les pasa que las 3 plantas que tienen en su centro de datos de Santa Fe fallan. En ocasiones pasadas, se restauró el servicio en poco tiempo", escribió.

En este sentido, dijo que cambios de personal al interior de Prosa, incluida la salida de la persona a cargo de la actualización completa de las plantas, quien habría dejado de pertenecer a la compañía hace dos semanas.

Los cambios, agregó Velázquez, llevaron a que Prosa no pudiera certificarse como PCI DSS (Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago).

Si tienen un DRP (Plan de Recuperación de Desastre) en Querétaro, pero que no podrían implementar porque no hay energía en su sitio de Santa Fe. La mayoría de los clientes grandes están en Santa Fe, algunos otros en el alterno. Es por ello que no se cayó al 100% el servicio. — Andrés Velázquez (@cibercrimen) August 11, 2019



Posteriormente, en entrevista, comentó que la infraestructura de empresas como Prosa, así como las propias entidades financieras, deben contar con un sistema alterno. "Lo hemos visto en casos anteriores. Se cambia de infraestructura y se sigue operando, y la gente ni se entera", apuntó.

Ante ello, el experto descartó que la falla se debiera a un ciberataque.

¿Y LA "LLANTA DE REFACCIÓN"?

Por su parte, Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacó la falta de un Plan B, sobre todo dentro de un contexto en el que se fomenta cada vez menos el uso de efectivo.

"Los sistemas alternativos de Prosa no se activaron, eso es muy grave", dijo.

Además, anotó, datos de Banxico muestran que durante el primer trimestre de este año se hicieron 850 millones de transacciones en TPV´s que significaron el movimiento de 525 mil millones de pesos. En adición a los 451 millones de retiros en cajero automático por un monto de 900 mil millones de pesos.

Por día, las transacciones en TPV´s promediaron 10 millones de operaciones, mientras que los retiros fueron cinco millones.

En tanto, la administración actual de la Condusef retoma, también del Banco de México, que las operaciones diarias con tarjetas de crédito y débito es de alrededor de 16.4 millones, de las cuales 82.2 por ciento se efectúa con débito y el restante 17.3 por ciento con tarjeta de crédito, y un promedio por día es de 78 mil 300 domiciliaciones.

LO QUE SIGUE

Luego de un domingo sin afectaciones, este lunes la Condusef recomendó a los usuarios y tarjetahabientes revisar tanto el saldo de su cuenta como los movimientos en los plásticos. En caso de encontrar alguna anomalía lo procedente es notificar al banco a la brevedad para que se dé una pronta solución al problema.

Adicionalmente, apuntó que, en el caso particular de cargos por pago de créditos domiciliados o cobros de algún servicio, no debe de presentarse afectación alguna o cobro de una comisión por pago tardío, ya que la imposibilidad del pago derivó de un tercero.

