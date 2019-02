3 tips para no gastar de más este 14 de febrero

REDACCIÓN 07/02/2019 06:00 a.m.

Si bien, es importante que compartas y hagas pasar un buen momento a tus amistades y pareja este 14 de febrero, debes considerar la holgura de tu cartera, con el fin de que no te endeudes de más, en el caso de que decidas hacerles un presente que represente un gasto un tanto significativo.

Un estimado que oscila entre los 650 y mil 452 pesos es el monto que se invierte en una celebración de esta fecha, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Concanaco-Servytur).

Dicho presupuesto de una cita de este calibre incluye flores, chocolates, una cena, ir al cine, teatro o ir a bailar.

Con el propósito de que no rebases un presupuesto que comprometa a tu estado financiero, en La Silla Rota enlistamos una serie de recomendaciones para tus compras de este 14 de febrero:

1. Establece un límite del gasto: la cantidad de dinero o el rango de precio que establezcas siempre debe ser de acuerdo a tus posibilidades; no gastes más dinero del que puedes pagar. Esto lo puedes lograr si llevas un presupuesto mensual, que te ayude a verificar cómo van tus ingresos y egresos.

2. Compra anticipadamente: para evitar las compras de pánico, no esperes a que la llegada de la fecha sea inminente y has reservaciones que, incluso, te permitan bajar los índices del gasto, al no ser parte del incremento en la demanda que se da para esa fecha, cercana a la quincena de mitad de mes.

Además te permite tener un rango de tiempo, en el caso de que no encuentres a la primera ese regalo que sabes que tu pareja espera.

3. La creatividad es fundamental: si eres de esas personas a las que les gusta hacer un pequeño pero significativo regalo a todo tu círculo de amistades, pero cuentas con poco presupuesto, has uso de la materia gris de tu cerebro y encuentra la manera en que puedas abarcar los gustos de tus amigos, sin la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

