2020: un año donde la diferencia la hicimos juntos

El 2020 ha sido un año difícil en términos de salud y economía derivado de la crisis por la pandemia del coronavirus; sin embargo, pese al cierre de comercios y pérdida de empleos, ante ello, Fundación Coca-Cola como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) sumó esfuerzos y agradeció a quienes han sido sus aliados durante este 2020 para hacerle frente a la crisis, convirtiéndola en un momento de oportunidad y de crecimiento.

Entre sus objetivos cumplidos, se benefició a más de 4 millones de personas en 300 ciudades y comunidades en todo el país. Desde el inicio de la pandemia, más de 345 hospitales brindaron atención a miles de mexicanos, a través de un apoyo equivalente a 200 millones de pesos, otorgado por la industria.

Todo esto fue posible gracias a la cooperación y solidaridad de instituciones como Fundación IMSS, Cruz Roja Mexicana, Cáritas, Conagua, Sedena, Pro Mujer, Comunalia y otras organizaciones civiles y gubernamentales que han participado como aliados clave de la IMCC, brindando apoyo a cientos de comunidades alrededor del país.

En temas de economía local, por ejemplo, la pandemia de la covid-19 ha significado para muchos pequeños y medianos negocios afrontar una situación difícil con la que no esperaban lidiar y ante la que han tenido que cerrar sus puertas. Ante ello, la iniciativa privada ha lanzado programas para brindar apoyos económicos a las pequeñas empresas que forman parte de su cadena de valor, como lo hace la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) a través de iniciativas que contribuyan al aumento de ventas e ingresos en tienditas de todo el país, además de su seguridad y la de sus clientes.

Dado que las tienditas de todo el país se enfrentan al reto de mantener sus negocios activos durante la contingencia, mientras garantizan en todo momento su seguridad y la de sus clientes, la IMCC reforzó su alianza con más de 850 mil tienditas y pequeños comercios alrededor de la república

"Así, en la Industria Mexicana de Coca-Cola estamos terminando un año sin precedentes, lleno de retos que han impactado diferentes ámbitos de nuestras vidas. Hemos aprendido a adaptarnos a una nueva normalidad y a reafirmar nuestro compromiso con la sociedad mexicana en favor de la seguridad y bienestar de las comunidades en donde operamos", celebró.

La IMCC destacó que durante 2020 emprendió un sinfín de iniciativas que muestran la importancia de sumar esfuerzos para hacer la diferencia. "Sin duda, comprobamos que sin importar los retos que se presenten todo es posible, siempre y cuando ¡Hagamos Esto Juntos!".

MARZO

· Con Coca-Cola reconocimos a las mujeres que han sido pieza clave en la historia de nuestra compañía, siendo orgullosamente femenina desde 1886.

ABRIL

· Utilizamos nuestros canales de comunicación para compartir a la población las principales medidas de higiene y prevención.

· Fundación Coca-Cola, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, hizo equipo, junto con otras empresas e instituciones en la iniciativa Sumamos por México, para habilitar el Centro Citibanamex, que fue entregado al Gobierno de la Ciudad de México como unidad temporal para atender casos de pacientes con covid-19.

· A través de la campaña #PorTodos, quisimos reconocer el esfuerzo de todas las personas que formaron parte de esta lucha, mandándoles un mensaje de apoyo y agradecimiento ante la crisis provocada por el coronavirus.

· Con The Coca-Cola Company nos sumamos al especial global ´One World: Together at Home´, organizado por Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer frente a la pandemia.

MAYO

· Juntos, Cruz Roja Mexicana y Fundación Coca-Cola, trabajamos en la prevención y atención del coronavirus en el país, apoyando a 32 delegaciones a nivel nacional con productos sanitarios, equipamiento para asistencia médica, campañas de prevención, atención médica y gastos operativos.

· Gracias a la alianza establecida entre Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y con el apoyo de Fundación Coca-Cola, Fundación BBVA y Fundación Jenkins, apoyamos en la instalación del hospital de campo del INER con capacidad para 40 camas para atender a pacientes críticos con covid-19, incrementando la atención en un 40 por ciento.

· Con el apoyo de PetStar –la planta de reciclaje más grande del mundo y que forma parte de la IMCC–, donamos 1 millón de botellas de PET que fueron transformadas en más de 200,000 caretas de protección las cuales fueron entregadas a personal médico y fuerza de ventas para hacer frente al covid-19, y brindar protección durante sus actividades diarias.

· Trabajamos junto con la Secretaría de la Defensa Nacional para integrarnos al plan DN-III, apoyando al ejército mexicano para llevar más de 231 mil litros de agua a 35 hospitales militares y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), los cuales fueron habilitados para la atención y tratamiento del covid-19 en 16 estados del país, respondiendo así a las necesidades de hidratación principalmente del personal médico y oficiales de sanidad.

· Nos aliamos con empresas líderes de la industria de consumo para lanzar la iniciativa #MiTiendaSegura, buscando promover los pequeños comercios locales y ayudar a los vendedores a mantener su negocios abiertos durante la contingencia.

· Con una edición especial de las tradicionales latas de Coca-Cola, nos unimos con las familias mexicanas y con todas las personas que estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus, reconociendo su trabajo y valentía para mantener a salvo a la comunidad, a través de mensajes de unidad y optimismo a todos los mexicanos, dándoles las ¡gracias!

· De la mano de Coca-Cola y #BeApp, anunciamos el lanzamiento Coke Studio Sessions, una colaboración exclusiva que mostró diversas presentaciones musicales para el disfrute de los fans durante más de 60 días consecutivos.

· Sumamos esfuerzos con el gobierno y 15 fundaciones y empresas para la instalación de la Unidad Temporal covid-19 para la atención de pacientes en el Centro Citibanamex.

JUNIO

· Donamos equipo de protección especial en 120 hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el apoyo y coordinación de Fundación IMSS.

· Nos unimos con empresas líderes de la industria de consumo y la Canirac para lanzar la iniciativa #TuCocinaLocal, buscando promover a los pequeños restaurantes, fondas y puestos de alimentos para ayudar a los dueños a mantener su cocina abierta durante la nueva normalidad.

· Presentamos la campaña "Separados somos pequeños, juntos somos gigantes" en conjunto con Colgate-Palmolive, Grupo Herdez, Kellogg´s, Mondelez México y PepsiCo, reconociendo la gran labor que realizan todas las personas al frente de las tienditas y pequeños comercios en México, además de incentivar el consumo en negocios locales o de barrio, para ayudar a las familias mexicanas ante la nueva realidad.

AGOSTO

· Anunciamos la nueva alianza de Fundación Coca-Cola México y Pro Mujer en respuesta al impacto que la pandemia generó en mujeres empresarias en México, brindando apoyo económico a 4 mil personas, y capacitando a 12 mil en México.

· Hablamos de las 700 mil tiendas de abarrotes que hay en México y de las tres millones de personas que se sustentan del canal tradicional, dada su importancia, los apoyamos durante la contingencia sanitaria con 50 mil mamparas y más de 200 mil caretas.

· También, hablamos de cómo ayudar a la industria restaurantera en México, consumiendo local y apoyando establecimientos con medidas sanitarias adecuadas, uniendo esfuerzos para poder salir adelante.

· 6 de cada 10 tienditas son atendidas por mujeres, hablamos de la importancia de las mujeres tenderas, y para ello con Fundación Coca-Cola impulsamos iniciativas en pro del empoderamiento económico de las mujeres, con acciones que, hasta hoy, han beneficiado a más de 186 mil mujeres mexicanas, en el ámbito personal, económico y social, en la alianza con el Tecnológico Nacional de México y sus distintas sedes en todo el país.

SEPTIEMBRE

· En reunión con el presidente de México, fortalecimos la colaboración con el Gobierno en favor de los mexicanos, impulsando a más de 1.2 millones de pequeños comercios de los cuales dependen más de 3 millones de familias, apoyando la agenda de salud pública de reducir la ingesta calórica y continuando el dialogo para apoyar la reactivación económica del país.

· Hablamos de tienditas digitales y del apoyo a minoristas para adaptarse a plataformas digitales, como Wabi, startup pensada para impulsar el comercio local a la cual nos aliamos para promover que los pequeños tenderos puedan fortalecer sus servicios, capacitarse y atender a sus clientes potenciales en el canal digital.

· Por otro lado, hablamos de cadenas colaborativas que impulsan el consumo local, y cómo, de la mano de instituciones gubernamentales y privadas integramos prácticas de agricultura sustentable; abonando a mantener más de 100 mil empleos indirectos en el sector.

NOVIEMBRE

· Con Coca-Cola, presentamos ´Unidos como nunca esta Navidad´, nuestro mensaje para esta temporada con un cortometraje dirigido por el cineasta ganador del Oscar, Taika Waititi. Además, la marca lanzó la bow bottle, una edición especial de Coca-Cola Original que permite transformar una botella de 600ml en el mejor regalo navideño, disponible en Ciudad de México.

DICIEMBRE

· Fundación Coca-Cola, como parte de la IMCC y de la mano del Sistema Embotellador, agradecimos a nuestros aliados clave de instituciones como Fundación IMSS, Cruz Roja Mexicana, Caritas, Conagua, Sedena, Pro Mujer, Comunalia y otras organizaciones civiles y gubernamentales, con quienes logramos sumar refuerzos para sobrellevar y superar la contingencia actual y sus efectos. Además de la mano con el Sistema Embotellador logramos distribuir a lo largo de la república:

o 4 millones de litros de agua y producto de hidratación a más de 274 hospitales covid.

o 1.4 millones de insumos médicos (equipo de protección personal) a 155 hospitales del IMSS y hospitales locales.

o Apoyo a las 32 delegaciones de Cruz Roja y la Unidad Hospitalaria Móvil en el centro Citibanamex (CDMX).

Con miras a 2021, Fundación Coca-Cola como parte de la IMCC continuará impulsando acciones para la recuperación social y económica, con el objetivo de transformar la calidad de vida de más de un millón de personas por medio de una estrategia a futuro la cual incluye acceso al agua, entregas de recursos y despensas; capacitación y generación de empleo en todo el país.

· Ampliamos nuestro apoyo en la Unidad Temporal covid-19 ubicada en el Centro Citibanamex para atender la emergencia sanitaria, incrementando de 463 a 607 la capacidad hospitalaria hasta marzo 2021.

En la Industria Mexicana de Coca-Cola seguiremos trabajando en acciones para hacer de México un mejor país y estamos seguro de que sumando esfuerzos de todos gobierno, sociedad y empresas continuaremos avanzando.