200 mil empresas quebrarían por pandemia: Concamin

"Claramente estamos ante una crisis sin precedente, y es por ello que se deben de tomar acciones en esa misma proporción: sin precedentes. Esto nunca había pasado, esto se está convirtiendo en una crisis financiera. Hoy se interrumpió la fuente de ingresos, no hay ventas, no hay cobranzas y por lo tanto las empresas no pueden seguir pagando, están al borde de la quiebra y el cierre", aseguró José Cohen, vicepresidente de Concamin en una videoconferencia ofrecida por los directivos de la Confederación.