10 datos curiosos que seguro no conoces de estas empresas

1. El pajarito que aparece en el logo de Twitter se llama Larry. Su nombre se eligió en honor al ex jugador de la NBA, Larry Bird, quien jugó para el equipo del cofundador de la red social Biz Stone, en los Boston Celtics.

2. ¿Sabes por qué los cierres de sus pantalones o chaquetas tienen las letras YKK? Estas son las iniciales de la empresa japonesa que es el mayor fabricante de cierres del mundo y que no solo hace los cierres, sino también la maquinaria que los fabrica. Su factoría más grande está en Georgia y produce 7 millones de cierres diarios.

3. El fundador de Wendy’s fue quien salvó a KFC de la quiebra, pues tuvo la idea de simplificar el menú del restaurante de pollo frito, estrategia que su mentor, el Coronel Sanders usó en sus locales.









4. Los post it fueron un error. Cuando en 3M trabajaban en crear un adhesivo muy fuerte para la industria aeronáutica, terminaron fabricando una sustancia pegajosa que permitía quitarse sin dejar residuos. Y no fue usada por años, hasta que uno de los empleados empezó a usar los post it para hacer notas en su libro de canciones de la iglesia.

5. Pese a que los Ferrari de hoy vienen en una variedad de colores, originalmente todos eran rojos. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) asignó a todos los autos de carrera del Gran Premio de Italia en los primeros años de estas competencias ese tono. Y la mayoría de la gente todavía elige el rojo como color para su Ferrari; que representa 45% de los Ferraris vendidos.





6. ¿Se imagina comprar algo por Cadabra? Ese era el nombre de Amazon en sus inicios, pero su fundador, Jeff Bezos quería que iniciara con la letra A para que apareciera al inicio de las búsquedas de internet. Buscó en el diccionario y eligió Amazon.

7. La literatura sirvió como fuente de inspiración para la cadena de café Starbucks. Quienes han leído Moby Dick encuentran familiar ese nombre con el de uno de los personajes de la novela. Starbucks tomó su nombre de Frank Starbucks, el primer oficial del barco del libro.

8. Otra compañía que eligió cómo llamarse con base en una obra de literatura fue Yahoo!, pues los yahoos son personajes que aparecen en el libro Los Viajes de Gulliver.

9. IBM fue la compañía que popularizó el plástico de burbujas que sirve para amortiguar golpes y proteger objetos delicados. Aunque algunos lo usan para desestresarse. La compañía estadounidense fue la primera en usar el plástico para proteger las piezas delicadas de la computadora IBM 1401, a partir de ello se extendió su uso.

10. La gaseosa Fanta nació durante la segunda guerra mundial, con la idea de crear una bebida gaseosa con excedentes de ingredientes, debido a que los proveedores dejaron de mandar productos al mercado alemán. Su nombre proviene de la palabra Fantasía en alemán.





El artículo original La República de Colombia

JGM