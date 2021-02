10 consejos para hacer más productivas las clases online ante covid-19

¿Eres estudiante? Ahora que estamos en tiempos de covid-19, el Departamento de Psicología de la IBERO creó un decálogo para que los estudiantes tomen clases en línea con el fin de que cuenten con pautas concretas para continuar el semestre de forma tranquila y productiva.

Se trata de generar una dinámica cotidiana y sostenible en la que el bienestar de los jóvenes esté en el centro de las actividades.

Precisamente porque dentro de este bienestar se incluye la escuela, para poder mantener parte de la salud mental y física durante la contingencia, la especialista habló de la necesidad de construir una cotidianidad que permita a las personas estar conectadas con lo que valoran al estar estudiando y dar continuidad a un proyecto académico.

Por eso la Dra. Ana Paola Sáenz propone:

- Establece acuerdos sobre tu tiempo: Habla con las personas con quien vives sobre el tiempo que requieres para seguir con tu semestre. Asimismo, respeta los acuerdos que establezcas para otras tareas de la casa.

- Organiza tu cotidianidad: Organiza tu día; establece un horario que sea factible de cumplir, asigna tiempo para comer, estudiar, tener ocio, colaborar en casa y tomar clases.

- Establece objetivos diarios: Pon pequeños objetivos, realizables y coherentes diariamente en relación con tu avance de tareas y estudio. Así evitarás dejar todo al último.

- Prepara la información que necesitas: Ten un documento con los enlaces de las plataformas que estarás usando para tomar las clases, también mantén al día tu agenda de entregables para que no olvides fechas importantes.

- Cuida de tu salud física y mental: No olvides comer, no olvides hacer pequeños descansos entre clases o en horas de estudio, organiza tus pendientes escolares y personales.

- No seas multitask en clases: Apaga el teléfono o déjalo lejos de tu alcance durante la clase, toma notas, haz preguntas, no hagas tareas, no chatees o busques información de otras materias mientras estás en clase. Mantén tu atención enfocada.

- Interactúa con tus compañeras y compañeros: No te aísles, habla sobre tus inquietudes, dudas y sobre las dificultades y fortalezas que has encontrado en esta nueva modalidad de clases.

- Abre tus dudas o inquietudes con tus profesoras o profesores: Ellos y ellas también están aprendiendo a adaptar su sistema educativo, retroaliméntalos de forma asertiva, abre tus inquietudes, comunica tus dudas o dificultades.

- Dale un espacio al día a la ansiedad o al miedo: En lugar de negarla o ignorarla, decide darle un espacio concreto a hablar, escribir o chatear sobre las preocupaciones que tienes, eso te ayudará a escucharte a ti mismo y pensar soluciones.

- Dale un espacio al día a la reflexión y el reconocimiento: Puede que esta nueva situación te haga pensar sobre la injusticia, la economía, la resiliencia o la fragilidad, aprovecha tu pensamiento crítico para reflexionar sobre la situación que vivimos. También reconoce los aprendizajes que está dejando en ti y en otras personas esta crisis.

(María José Pardo)