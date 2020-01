10 apps para controlar gastos y hacer presupuestos

Empieza el año tras la Navidad y Reyes que nos dejaron vacíos los bolsillos y que finalizan una década y dan comienzo a una nueva. Pero como cada año y esto no cambia, enero es el mes que más se hace notar en nuestra cuenta. Pagos anuales, seguros, hipotecas, organización de los gastos del año... Es importante tener nuestras cuentas hechas y bien organizadas en la cuesta de enero.

Puede que te hayas propuesto como propósito de año nuevo el ser más organizado en este aspecto, y cómo organizar tus gastos y echar tus cuentas anuales es básico y muy importante. Te dejamos una lista con las mejores aplicaciones para que te organices tus finanzas personales o familiares y así hacerte la vida mucho más sencilla. Empecemos pues:

Fintonic

Fintonic es probablemente la app número 1 en este ámbito. Es de las más descargadas, y con razón (ha sido galardonada por Google como la mejor app de finanzas en 2015). Te permite controlar tanto tus gastos como tus ingresos, ya que se puede sincronizar con tu banco personal. Además, también puedes hacer financiaciones, te dice si te toca renovar el seguro del coche y si tienes suficiente saldo, controla y sincroniza tus cuentas, seguros, tarjetas, préstamos, hipotecas y productos de inversión y todo lo relacionado con la economía personal.

Honeydue: la app para parejas

Honeydue es una muy buena app de control y gestión de tus gastos, ya que te permite darle seguimiento a tus facturas, saldos bancarios y gastos, en pareja. Y esa es la gracia y en lo que se basa esta app, en la vida en pareja. Os permite enviaros dinero entre vosotros, establece límites mensuales de gasto familiar en cada categoría y te manda una notificación cuando se estén acercando a la meta propuesta.

Wallet: dinero, presupuesto, rastreador de finanzas

Wallet te ayuda a planificar y seguir tus presupuestos y gastos, además de permitirte manejar tus finanzas de forma activa utilizando multiples monedas, bancos e instituciones financieras.

Weplan: controla tu tarifa móvil

Weplan te permite mantener un control sobre tu consumo de datos, llamadas y SMS de tu tarifa móvil. A través de gráficas, te muestra toda esta información, y además te compara las diferentes tarifas tanto de prepago como de contrato para recomendarte la mejor opción.

Monefy

Monefy es una app de registro de gastos. Solo tienes que ir añadiendo cada gasto que hagas. Basta con añadir nuevos registros cuando compres algo o pidas un taxi, tan sólo es necesario rellenar el importe.

Administrador de dinero, Rastreador de gastos (Money Manager)

Administrador de dinero, Rastreador de gastos o Money Manager (esta es de las que suenen mucho mejor en inglés...) te ayuda a seguir tu activiadad financiera de forma eficiente. Tiene un diseño sencillo e intuitivo, por lo que es fácil de usar. Gracias a esta app puedes gestionar tus gastos y administrar tu vida financiera. Es sencilla de encontrar en la Play Store dado que tiene muy buenas reseñas.

Presupuesto Rápido – Gestor de Gastos

Esta es otra buena app para mantener tu economía bajo control. Te permite revisar tus gastos diarios y te ayuda a ahorrar. Tiene diferentes herramientas como calendarios, gráficos, e incluso te resume tus gastos del mes.

Calculadora IVA

Aunque no lo parezca, calcular el IVA de nuestros gastos puede ser importante, y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Con esta sencilla aplicación puedes calcular de forma predeterminada el IVA de cualquier suma de dinero, y no sólo el IVA de España, si no de cualquier país.

TravelSpend

Presupuesto de Viaje: sigue gastos con TravelSpend es una app muy útil a la hora de controlar los gastos económicos si queremos realizar un viaje. Es una app increíblemente útil si viajamos a menudo, ya que no requiere de conexión a Internet, convierte automáticamente cualquier divisa en tu moneda local, te perite visualizar tus gastos y los analiza para poder mantenerte dentro de tu presupuesto e incluso puede exportar esos datos de tus gastos a un archivo CSV (Excel).

1Money – Gastos, administrador, presupuesto

1Money es otra de esas apps que te permiten administrar tus finanzas de manera sencilla e intuitiva. No necesitas romperte la cabeza introduciendo datos e intentándote administrar dentro de la app, ya que su diseño es llamativo y fácil de entender. Es una app completa y te permite hacer cualquier tipo de gestión económica. Además cuenta con muy buena nota en la tienda de apps de Google.

(José Guaderrama)