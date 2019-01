La transformación de Diego Luna como transexual, acaparó la atención en Hollywood

REDACCIÓN 30/01/2019 01:32 p.m.

El actor mexicano Diego Luna ha acaparado toda la atención de Hollywood por su reciente interpretación en la cinta "Berlin, I love you" donde se transformó en una mujer transgénero.

De acuerdo a Infobae, la interpretación de Diego Luna avivó un debate en Hollywood.

De nueva cuenta se ha cuestionado que actores cisgénero (individuos cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer) interpreten a una persona transgénero.

En la película, que forma parte de la serie "Cities of Love", Luna aparece en un corto en donde un joven adolescente, interpretado por Michelangelo Fortuzzi, le pide que lo bese.

En una escena que se dio a conocer, Diego Luna y el joven aparecen sentados a la orilla de un río. El actor mexicano luce un cabello rizado y teñido, así como un vestido blanco con un ajustado corsé.

"¿Me besarías por favor? Quiero saber qué se siente besar a un hombre", le dice el adolescente a Luna

¿Me besarías por favor? Quiero saber qué se siente besar a un hombre, le dice el adolescente a Luna

PAOLA ROJAS REVELÓ EL BOCHORNOSO MOMENTO QUE VIVIÓ CON ENRIQUE PEÑA NIETO

"¿Sabes, bebé? Técnicamente, justo ahora estás frente a una mujer. No funcionará", le responde el actor mexicano.

Entonces el joven le dice: "Pero tú eres un hombre" y Luna contesta "es un poco más complicado que eso".

Keira Knightley, Helen Mirren y Mickey Rourke protagonizan otras de las historias de la cinta.

El debate en Hollywood

La revista "OUT", de temática gay, lamentó que las personas trans no consigan interpretar esos papeles dentro de la industria del cine y que sigan siendo las personas cis quienes den vida a esos roles.

"A pesar de que las personas trans, dentro o fuera de Hollywood, tratan sobre estos temas en la web, de alguna manera nadie puede enviar un enlace a las personas poderosas en Hollywood".

En la publicación se hizo referencia a las declaraciones de Jen Richards, creadora de la serie de YouTube "Her Story?", según las cuales el que hombres cisgénero interpreten a mujeres transgénero perpetua el mito de que las mujeres trans son hombres.

La actriz Scarlett Johansson abandonó el año pasado el proyecto de filmación de "Rub and Tug", en el que interpretaría a una mujer transexual, ante la ola de críticas que recibió.

"A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi casting como Dante 'Tex' Gill he decidido retirarme respetuosamente del proyecto. Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe", declaró Scarlett.

El actor Jared Leto ganó el Oscar en 2014 por su interpretación de una mujer transgénero en "Dallas Buyers Club" y Eddie Redmayne fue nominado por su intepretación de una mujer trans en "La chica danesa".

auc

LEA TAMBIEN Ninel Conde tuvo que ser intervenida para quitar el "veneno" que se inyectó en el trasero Por más de 10 años, Ninel Conde se ha inyectado sustancias para aumentar el tamaño de sus glúteos y terminaron por dañar su salud