Diego Luna será el protagonista de la cuarta temporada de Narcos

REDACCIÓN 19/12/2017 04:12 p.m.

Netflix anunció hoy que Michael Peña (Crash, American Hustle) y Diego Luna (Rogue One, Y Tu Mamá También) protagonizarán la cuarta temporada de Narcos. La producción comenzó recientemente en la Ciudad de México.

De acuerdo con Publimetro, además de las locaciones en la capital del país, la historia también se desarrollará en Guadalajara, como se dio a conocer en redes sociales.

La serie ha tenidos dos exitosas primeras temporadas, en las que el brasileño Wagner Moura personificó a Pablo Escobar Gaviria, y donde se narraba el proceso por el que llevó al cártel de Medellín a ser el mayor productor de cocaína del planeta y su caída a manos de las fuerzas combinadas de la Policía Militar colombiana y la DEA estadounidense.

Guadalajara is not only the birthplace of mariachi and tequila, it's also the home of the newest season of Narcos. Coming 2018. pic.twitter.com/G9w1DjOa19