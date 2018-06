ELECCIONES 2018

Para el Frente, cualquier cosa es mejor que"entregar el país a un orate": Jefe Diego

En una entrevista, el asesor legal del Frente se expresó con respecto a AMLO, EPN y Anaya

REDACCIÓN 12/06/2018 11:01 a.m.

Diego Fernández de Cevallos y Salomón Chertorivsky (Foto: CUARTOSCURO)

Al ser cuestionado sobre si Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, estaría dispuesto a hacer una alianza con el presidente, Diego Fernández de Cevallos dijo que para ellos cualquier opción es mejor que "entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, a alguien que se le tiene que tratar como Dios porque los demás son súbditos".

El asesor legal del candidato del Frente dijo también que "habría que escuchar sus propias palabras para valorarlas porque la verdad de las cosas Anaya siempre ha vendido diciendo ´aliarnos para que México no pierda sus instituciones, para que, quede quien quede, respete las instituciones, que respete la democracia y que no se le puede entregar el país a un iluminado´. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo".

Al ser entrevistado en MVS, el 'Jefe Diego' comentó también que a raíz del video del #CasoAnaya, "en este momento para el gobierno federal no hay más obsesión con esta campaña política que Ricardo Anaya no llegue a la Presidencia. Esta forma de golpearlo, primero a través de la PGR, después ahora con estos videos y estas pruebas que tienen escondidas y que, al aparecer, me llevan a esa conclusión".

"Lo único que me queda claro es que López Obrador ya tendió el puente entero, no fue un puente que estuviera a cargo la mitad del gobierno y la otra mitad de López Obrador. López Obrador fue el que lo ofreció desde hace semanas, desde hace meses de que no habrá nada contra nadie, que amor y paz, que va a perdonar todo, no sólo al crimen organizado sino a todos los funcionarios del gobierno que hayan cometido abusos de poder, abusos de dinero", dijo con relación al supuesto pacto entre el gobierno y López Obrador.

Fernández de Cevallos dijo que "hablar de un pacto entre ambos lleva a un punto donde, yo digo, por lo menos el puente ya lo construyó todo para ese arreglo López Obrador. Si lo ha calculado el gobierno como algo que le beneficie o no, que lo digan ellos, si lo consideran como algo importante para que crucen ambos de un lado para el otro y se entiendan, será muy posible, pero el puente lo construyó unilateralmente, queda claro, López Obrador y lo ha hecho público y lo ha hecho reiterado".

Al ser cuestionado sobre una ruptura con el gobierno federal cuando, antes, se apoyaron en las reformas estructurales, el panista reconoció que ha habido errores y distinguió dos etapas: cuando estuvieron unidos por las reformas estructurales y hubo una relación de apoyos por parte del PAN "El problema surge cuando, por un lado, esas reformas son mérito exclusivo, único y total del gobierno y se puso al PAN y al PRD como meros acompañantes y naturalmente se sintieron usados".

