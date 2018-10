Diego Boneta deja a todos con la boca abierta con su gesto de amor hacia Camila Sodi

REDACCIÓN 11/10/2018 07:26 p.m.

Después de "Luis Miguel La serie", hubo muchos rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores Diego Boneta y Camila Sodi; las especulaciones crecieron tras la filtración de un video donde aparecen muy cariñosos en un restaurante. Ahora lo que está dando de qué hablar, es un mensaje que compartió el actor en sus historias de Instagram, un gesto de amor hacia Camila que dejó a todos con la boca abierta.

De acuerdo con Quién, sin importar que en estos momentos la distancia los separa, pues Diego se encuentra en Argentina grabando un comercial y Camila se encuentra en Bogotá, el intérprete compartió una imagen de Camila para felicitarla por su nuevo proyecto, la serie "Disrtrito Salvaje" próxima a estrenarse.

"Felicidades bebiña", escribió Boneta en una foto de Camila a su paso por la alfombra roja de "Distrito Salvaje"

Los seguidores del actor se quedaron con la boca abierta, pues esto podría ser la revelación del amor que los une y que aún no han querido confesar ante las cámaras.

nl

LEA TAMBIEN Todos están hablando del poema que Leonard Cohen le escribió a Kanye West antes de morir "Kanye West is not Picasso", será incluido en The Flame, un libro de poesias inéditas de Leonard Cohen

LEA TAMBIEN Kanye West se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca y lo describe como un "héroe" Durante su reunión, Donald Trump consideró que Kanye West podría ser "perfectamente" candidato a la presidencia de los Estados Unidos