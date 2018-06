Cine

Diego Boneta listo para su aparición en "Terminator 6", es impresionante su cambio

"Terminator 6" se estrenará en 2019 y podremos ver a Diego Boneta en la película

REDACCIÓN 07/06/2018 05:14 p.m.

Diego Boneta no puede creer que este en España para los ensayos de "Terminator 6" (FOTO TOMADA DE WEB)

Diego Boneta se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, gracias a su protagónico en "Luis Miguel, La Serie". El éxito del actor mexicano lo ha llevado hasta España para ensayar en lo que será su próxima aparición hollywoodense.

De acuerdo con Publimetro, el actor y cantante se encuentra en Madrid, España con los preparativos del rodaje de la sexta cinta de Terminator que aún no tiene título oficial, pero que será dirigida por Tim Miller (Deadpool).

¡Hola, hola! Aquí en el tráiler, ya listo para más ensayos de la película Terminator, comentó Boneta en una historia de Instagram.

"No puedo creer que ya estoy en Madrid. Todavía no me cae el veinte, les mando besos... no puedo creerlo", añadió.





La nueva película de Terminator será una continuación directa de las obras de James Cameron.

Linda Hamilton, es una de las estrellas de las películas originales en el rol de Sarah Connor, y será parte de este nuevo intento de revivir la cinta.

La primera imagen relacionada a esta producción surgió desde Linda Hamilton Fans y muestra a la actriz en la nueva apariencia de Sarah.

Rodaje

Arrancó la filmación en España, que se extenderá por todo el verano.

Arnold Schwarzenegger (T-800) y Linda Hamilton (Sarah Connor) protagonizan la cinta, a la que se han sumado Diego Boneta, Mackenzie Davis y Gabriel Luna.

La fecha de estreno está programada para noviembre de 2019.

